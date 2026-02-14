Casi 10 mil personas acudieron al Carnaval de La Paz 2026 durante el primer día

El arranque del Carnaval de La Paz 2026 superó las expectativas de asistencia durante su primera jornada, logrando concentrar a aproximadamente 10 mil personas. La alcaldesa de la ciudad, Milena Quiroga, informó que esta cifra representa un hito para un primer día de festividades, destacando el interés de la ciudadanía por rescatar las tradiciones en un ambiente de sana convivencia.

Durante la reunión de logística y vigilancia, la alcaldesa puntualizó que el evento transcurrió sin pormenores, resaltando la presencia de niños y adultos mayores. El éxito del Carnaval de La Paz se atribuyó a la percepción de tranquilidad que los asistentes mantuvieron durante los conciertos y recorridos, cumpliendo el objetivo de ofrecer un espacio seguro para las familias sudcalifornianas.

Para lograr este resultado, se desplegó un operativo robusto que incluyó a más de 700 elementos de seguridad. Esta fuerza de tarea estuvo integrada por agentes municipales, estatales, Marina, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes mantuvieron una presencia constante en todo el recinto para salvaguardar la integridad de los visitantes.

La titular del gobierno municipal agradeció el apoyo de las diversas corporaciones, señalando que la visibilidad de los 700 elementos de seguridad fue clave para inhibir cualquier incidente. Asimismo, destacó que la seguridad es la prioridad del comité organizador para que las celebraciones continúen con saldo blanco durante los próximos días de fiesta.

En el aspecto operativo, la funcionaria detalló que se mantienen reuniones diarias para evaluar los pormenores de cada jornada. Al finalizar el primer día, el balance fue sumamente positivo, pues no se registraron altercados ni situaciones que pusieran en riesgo a las 10 mil personas que se dieron cita para disfrutar del talento artístico local y nacional.

Finalmente, se invitó a la población a seguir participando en las actividades programadas, recordando que el esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno permitirá mantener este nivel de orden. La vigilancia no bajará la guardia, asegurando que cada noche del Carnaval de La Paz sea un ejemplo de civilidad y protección ciudadana.

