¡ATENCIÓN! Estos son los 10 números de emergencia que todo sudcaliforniano debe tener en el celular

Tener a la mano los 10 números de emergencia más útiles en Baja California Sur puede marcar la diferencia en cualquier situación de riesgo. Esta lista reúne líneas telefónicas para reportar delitos, pedir apoyo inmediato o solicitar asistencia cuando más se necesita.

Comunicación inmediata para emergencias generales y denuncias

El 911 encabeza el listado como el número universal para emergencias médicas, policiales o de protección civil. Junto a él, el 089 permanece como la vía segura para realizar denuncias anónimas, herramienta útil para reportar actividades delictivas sin exponer datos personales.

WhatsApp para reportes directos

Entre los contactos más prácticos destaca el WhatsApp de la PGJE (612 122 5638), habilitado para recibir denuncias ciudadanas, orientación y comunicación directa por mensaje. Este canal permite compartir ubicación, fotografías y detalles relevantes cuando la situación no permite una llamada convencional.

Servicios urbanos para incidentes cotidianos

La lista incluye números de atención local como la Cruz Roja La Paz (612 129 0999) y el Cuerpo de Bomberos (612 123 3233), esenciales para accidentes, primeros auxilios, incendios y rescates. Se suma el contacto de la Policía Municipal (612 123 6400), disponible para situaciones que requieren presencia inmediata de seguridad pública.

Asistencia carretera y apoyo emocional

El directorio incorpora también el 078 de Ángeles Verdes, fundamental para auxilios mecánicos y orientación en carretera, así como el 075, que brinda apoyo emocional y atención en crisis. Ambos operan como servicios esenciales en un estado con alta movilidad terrestre.

Atención a infraestructura y emergencias marítimas

El 071 de la CFE forma parte del listado para reportar fallas eléctricas, postes dañados o riesgo en instalaciones. Finalmente, la Estación Naval de Búsqueda y Rescate (800 MARINA 1) se posiciona como contacto clave en incidentes marítimos, un componente indispensable en un territorio costero como Baja California Sur.

Lista actualizada

911 – Emergencias 089 – Denuncia anónima WhatsApp PGJE: 612 122 5638 075 – Línea de la Vida 078 – Ángeles Verdes 071 – CFE Cruz Roja La Paz: 612 129 0999 Bomberos La Paz: 612 123 3233 Policía Municipal: 612 123 6400 Estación Naval de Búsqueda y Rescate: 800 MARINA

