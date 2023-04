Más de 100 niños estarán presentes en torneo de fútbol siete en La Paz

Fue inaugurado en La Paz el tradicional torneo de fútbol siete organizado por importante empresa de insumos, ahí participan 19 escuelas primarias de la capital de Baja California Sur mismas que se medirán a partir del lunes en partidos diarios hasta finales de julio que finalizará la temporada regular.

Al respecto, Edgar Cota, uno de los jóvenes que estará participando en el presente certamen comentó sentirse contento pero nervioso sobre su participación y asegura que será su escuela la que saldrá campeona.

Julio César Sánchez es entrenador de la Venustiano Carranza y aseguró que esta clase de evento ayudan a fomentar el talento en las futuras generaciones.

Finalmente, Cristhian Navarro habló de la importancia y sobre todo el interés de esta empresa internacional en fijarse en La Paz Baja California Sur para llevar a cabo este campeonato el cual la única intención que tiene es que los jóvenes disfruten el fútbol.

“La ventaja de esta clase de eventos es que solamente llegas te inscribes y juegas no necesitas hacer nada más entonces lo que buscamos es que los niños se diviertan que jueguen que convivan entre ellos y que proyecta en todo el nivel que pueden tener el cual sabemos es bastante […] he tenido la posibilidad a platicar con ellos y no están para nada nerviosos quieren darlo todo en la cancha”.