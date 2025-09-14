A 11 años de Odile: el huracán que marcó a Los Cabos

14 de septiembre de 2014. Odile tocó tierra cerca de Cabo San Lucas como categoría 3. Antes, el sistema alcanzó categoría 4 con vientos de 215 km/h y rachas de 240 km/h.

Sin embargo, un reemplazo de ojo lo debilitó ligeramente. Aun así, llegó con 205 km/h sostenidos y rachas de 250 km/h. Fue el impacto más fuerte en Baja California Sur desde la era satelital.

Daños y cifras principales

Pérdidas económicas: 16.6 mil millones de pesos (≈ 1.25 mil millones de USD en ese entonces).

Lluvias: entre 300 y 500 mm en 24 horas; además , se registraron marejadas de 3–4 m .

Electricidad: el 92 % de la población quedó sin servicio; fueron 239,000 usuarios afectados.

Infraestructura eléctrica: postes y líneas colapsados; por ello , zonas de San José del Cabo y Cabo San Lucas tardaron más de una semana en recuperar el suministro.

Vivienda: 10,978 hogares dañados; 54 % en asentamientos irregulares.

Educación: 923 escuelas afectadas.

Agro: 30 % de las áreas de cultivo con daños.

Vialidad: afectaciones en carreteras y el puente Caduaño (conexión La Paz–SJC).

Turismo: hoteles con daños severos; 38,000 turistas evacuados, incluidos 26,000 extranjeros .

Aeropuerto de Los Cabos: inoperable por varios días.

Personas: 15,000 perdieron parcial o totalmente sus hogares; 135 resultaron con lesiones menores.

Orden público y seguridad

Tras el paso del ciclón, hubo saqueos en supermercados de Cabo San Lucas y San José del Cabo.

En consecuencia, el Gobierno Federal desplegó 1,000 policías adicionales para contener la situación.

Leer más: Prohíben habitar edificio en Lienzo Charro por riesgo de deslave en Cabo San Lucas

Operación de emergencia

Fonden: el 14 de septiembre se emitió la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria .

Refugios: 164 albergues para 11,000–30,000 personas.

Fuerzas Armadas: SEDENA y SEMAR enviaron 1,050 elementos, 3 aeronaves , 2 buques logísticos y 81 vehículos.

CFE: 6,200 trabajadores y 451 plantas emergentes; además , logró 80–90 % de restablecimiento en La Paz al 16 de septiembre y 100 % estatal a finales del mes.

Seguimiento presidencial: el 17 de septiembre, Enrique Peña Nieto supervisó daños; la restitución eléctrica pasó de 34 % a 41 % en 24 horas iniciales.

Movilidad y trayectoria posterior

Vuelos y puertos permanecieron cerrados hasta el 17 de septiembre al comenzar a operar con vuelos de emergencia.

Posteriormente, Odile cruzó la península como tormenta tropical y provocó inundaciones en Sonora y Sinaloa. Finalmente, se disipó el 18 de septiembre en el suroeste de Estados Unidos.

Lecciones y legado

A once años, persisten demandas de infraestructura resiliente y mejor planeación. Por otro lado, el debate climático subraya eventos cada vez más intensos.

Finalmente, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) retiró el nombre Odile de sus listas, debido a su alto impacto en Baja California Sur.

