Sábado 23 de Agosto, 2025
Seguridad

12 muertos, presuntos criminales, en enfrentamiento de Fuerza Civil de NL

Adolfo Torres
23 agosto, 2025
Un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y presuntos criminales en el municipio de Doctor Coss, en Nuevo León, dejó un saldo de 12 muertos, según informó la autoridad estatal en un comunicado oficial.

Los hechos se registrarán durante labores de patrullaje y vigilancia como parte del Operativo Muralla, cuyo objetivo es contener la expansión del crimen organizado hacia la zona metropolitana de Monterrey y otras localidades del estado.

El combate se originará después de que los presuntos criminales atacarán a los uniformados mientras realizaban su patrullaje rutinario. En la intervención, los oficiales no reportarán bajas ni lesionados.

Tras el enfrentamiento, los agentes localizarán al menos ocho armas largas, equipo táctico y diversos cargadores y cartuchos que podrían estar vinculados a los 12 muertos, presuntos criminales.

El municipio de Doctor Coss, ubicado a unos 180 kilómetros al noreste de Monterrey, es una zona rural donde se ha detectado presencia de células criminales, aunque los incidentes violentos han disminuido en los últimos años.

El operativo y el enfrentamiento forman parte de una serie de acciones coordinadas por la Fuerza Civil y la Fiscalía General de Justicia, quienes solicitarán la intervención de Servicios Periciales para asegurar evidencia y documentar los hechos.

En la región, apenas en marzo pasado, se reportará el hallazgo de tres mujeres decapitadas cerca de un río en la comunidad El Zacate, en Doctor Coss, evidenciando episodios previos de violencia.

