Proyecto de 120 mdp busca reactivar comercio en zonas turísticas de Los Cabos

Con una inversión de 120 millones de pesos, el Centro Histórico de San José del Cabo y la zona turística de Cabo San Lucas serán rehabilitados, anunció el alcalde Christian Agúndez Gómez. El recurso será financiado por el Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca) y se enfocará exclusivamente en infraestructura turística.

De acuerdo con el edil, el proyecto busca embellecer y reactivar comercialmente dos de las zonas más visitadas del municipio, que en los últimos años han sufrido una caída en ventas de hasta un 60 %, según reportes del sector empresarial.

“Este recurso para la remodelación del Centro Histórico de San José del Cabo y Cabo San Lucas proviene de un impuesto gestionado por Fiturca. Son 120 millones de pesos que se van a distribuir entre estas dos zonas. Esto es exclusivamente para infraestructura turística”, detalló Agúndez Gómez.

Aunque no se ha confirmado la fecha exacta del inicio de obras, se sabe de forma extraoficial que el proyecto estará dividido en tres fases, iniciando a finales de 2025 y concluyendo durante los primeros meses de 2026.

El proyecto ejecutivo estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano, en colaboración con empresarios locales, quienes han expresado su preocupación por el deterioro urbano y la falta de atractivo visual en zonas clave para el turismo y el comercio.

Los trabajos incluirán la renovación de plazas públicas, accesos, fachadas, y otros elementos que contribuyen a la imagen urbana, buscando mejorar la experiencia tanto para los visitantes como para los habitantes.