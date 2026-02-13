Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 13 de Febrero, 2026
Los Cabos

El 14 de febrero impulsa la venta de flores y fortalece la economía en Los Cabos

El Día del Amor y la Amistad incrementa la venta de flores y genera derrama económica para negocios locales, que se preparan con mayor surtido y variedad de arreglos.
13 febrero, 2026
Día del Amor y la Amistad impulsa la venta de flores en Los Cabos

IMG: Daniela Lara

Entre regalos, peluches y ramos de flores en este Día del Amor y la Amistad, el amor no solo se celebra: también se traduce en crecimiento, empleo y oportunidades para miles de negocios y familias mexicanas.

Tal es el caso de la Florería La Rosa de Guadalupe, en San José del Cabo, donde en los días previos y durante el 14 de febrero quienes trabajan en el sector floral redoblan esfuerzos para elaborar una amplia variedad de arreglos y cumplir con las expectativas de la clientela.

Además de la diversidad de diseños, el negocio procura adaptarse a distintos presupuestos, ofreciendo opciones accesibles sin descuidar la calidad. Buena parte de las flores que comercializan proviene del centro del país, lo que permite mantener surtido y frescura durante una de las temporadas de mayor demanda.

Día del Amor y la Amistad impulsa la venta de flores en Los Cabos

IMG: Daniela Lara

Aldo Millán Villegas, propietario del establecimiento, señaló que para este año se prevé un repunte económico relevante en comparación con periodos anteriores.

“Este 14 de febrero esperamos una derrama económica muy importante con respecto a otros años; creo que es un año que esperamos ansiosamente, ya que debido a la derrama que existe, para todos es un honor poder asistirlos y brindarles un mejor servicio (…) mucha gente se anticipa por las famosas compras de pánico, pero debemos procurar que haya flores disponibles y, sobre todo, flores frescas, que es lo más importante en estos días para poder brindar un mejor servicio”.

Respecto a las preferencias de los consumidores, aunque algunas personas optan por gerberas, girasoles u otros arreglos mixtos, explicó que las rosas rojas continúan siendo el símbolo predominante de la fecha.

“En este 14 de febrero podrían ser las rosas. Las rosas son lo más importante en este día, ya que las rosas rojas representan el Día del Amor y la Amistad”.

De esta manera, la celebración no solo mantiene viva una tradición de expresión afectiva, sino que también impulsa la actividad económica de negocios locales vinculados al sector floral.

Día del Amor y la Amistad impulsa la venta de flores en Los Cabos

IMG: Daniela Lara

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

