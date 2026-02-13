El 14 de febrero impulsa la venta de flores y fortalece la economía en Los Cabos

Entre regalos, peluches y ramos de flores en este Día del Amor y la Amistad, el amor no solo se celebra: también se traduce en crecimiento, empleo y oportunidades para miles de negocios y familias mexicanas.

Tal es el caso de la Florería La Rosa de Guadalupe, en San José del Cabo, donde en los días previos y durante el 14 de febrero quienes trabajan en el sector floral redoblan esfuerzos para elaborar una amplia variedad de arreglos y cumplir con las expectativas de la clientela.

Además de la diversidad de diseños, el negocio procura adaptarse a distintos presupuestos, ofreciendo opciones accesibles sin descuidar la calidad. Buena parte de las flores que comercializan proviene del centro del país, lo que permite mantener surtido y frescura durante una de las temporadas de mayor demanda.

Aldo Millán Villegas, propietario del establecimiento, señaló que para este año se prevé un repunte económico relevante en comparación con periodos anteriores.

“Este 14 de febrero esperamos una derrama económica muy importante con respecto a otros años; creo que es un año que esperamos ansiosamente, ya que debido a la derrama que existe, para todos es un honor poder asistirlos y brindarles un mejor servicio (…) mucha gente se anticipa por las famosas compras de pánico, pero debemos procurar que haya flores disponibles y, sobre todo, flores frescas, que es lo más importante en estos días para poder brindar un mejor servicio”.

Respecto a las preferencias de los consumidores, aunque algunas personas optan por gerberas, girasoles u otros arreglos mixtos, explicó que las rosas rojas continúan siendo el símbolo predominante de la fecha.

“En este 14 de febrero podrían ser las rosas. Las rosas son lo más importante en este día, ya que las rosas rojas representan el Día del Amor y la Amistad”.

De esta manera, la celebración no solo mantiene viva una tradición de expresión afectiva, sino que también impulsa la actividad económica de negocios locales vinculados al sector floral.

