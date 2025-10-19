Al menos 17 muertos por un accidente de autobús en el noreste de Brasil
Al menos 17 pasajeros de un autobús murieron por un accidente de tránsito en el estado de Pernambuco, noreste de Brasil, debido a causas que aún se investigan, informó este sábado la policía.
El autobús chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco y viajaba de Brumado (Bahía) hacia Santa Cruz do Capibaribe (Pernambuco).
El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.
“Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad”, detalló la nota policial.
“A las familias y amigos de las víctimas, expreso mis condolencias más sinceras y solidaridad en este momento de tanto dolor”, expresó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en X.
