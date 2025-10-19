Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 18 de Octubre, 2025
HomeInternacionalAl menos 17 muertos por un accidente de autobús en el noreste de Brasil
Internacional

Al menos 17 muertos por un accidente de autobús en el noreste de Brasil

Al menos 17 pasajeros de un autobús murieron por un accidente de tránsito registrado en el estado de Pernambuco, noreste de Brasil
AGENCIA AFP
18 octubre, 2025
0
2
accidente, autobús, Brasil

Al menos 17 pasajeros de un autobús murieron por un accidente de tránsito en el estado de Pernambuco, noreste de Brasil, debido a causas que aún se investigan, informó este sábado la policía.

El accidente se produjo en una ruta el viernes por la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.El conductor “entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta; enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó”, indicó la policía de tránsito en Pernambuco en una nota.”Las causas del accidente están siendo investigadas”, agregó.Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no fue confirmada.

El autobús chocó en la región conocida como Agreste de Pernambuco y viajaba de Brumado (Bahía) hacia Santa Cruz do Capibaribe (Pernambuco).

El conductor sufrió heridas leves y pasó por un test de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría.

“Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad”, detalló la nota policial.

“A las familias y amigos de las víctimas, expreso mis condolencias más sinceras y solidaridad en este momento de tanto dolor”, expresó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva en X.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAccidenteBrasil
Articulo anterior

Max Verstappen domina clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2025

Siguiente articulo

Mariana Bernal gana oro en Copa del Mundo de Tiro con Arco