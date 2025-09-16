Sube a 17 el número de muertos por explosión de camión con gas en México

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Las pesquisas determinaron también que el tanque del camión presentó una ruptura tras chocar con un objeto sólido, lo cual permitió la fuga del gas y su ignición.

La alcaldesa Clara Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.