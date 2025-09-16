Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 16 de Septiembre, 2025
HomeNacionalSube a 17 el número de muertos por explosión de camión con gas en México
Nacional

Sube a 17 el número de muertos por explosión de camión con gas en México

Sigue creciendo la cifra de persona fallecidas debido a la fuerte explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México; este martes se reportaron 17 muertos
AGENCIA AFP
16 septiembre, 2025
0
10
CDMX: confirman tres muertos tras explosión de pipa de gas

El saldo de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en Ciudad de México se elevó a 17, con la muerte en las últimas 24 horas de tres personas más, informó este martes la alcaldía.

La Ciudad de México se vio sacudida el pasado miércoles por el poderoso estallido del vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas cuando circulaba por el populoso distrito de Iztapalapa, en el oriente de la metrópoli.Según el más reciente balance oficial, 35 personas siguen hospitalizadas, mientras que 31 ya han sido dadas de alta.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía local, es probable que el accidente se haya producido porque el vehículo pesado viajaba con exceso de velocidad.

Las pesquisas determinaron también que el tanque del camión presentó una ruptura tras chocar con un objeto sólido, lo cual permitió la fuga del gas y su ignición.

La alcaldesa Clara Brugada ha dicho que su gobierno buscará regular el tránsito de vehículos con combustibles en la ciudad, de 9,2 millones de habitantes, para evitar nuevas tragedias.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO 
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCDMXExplosiónIztapalapa
Articulo anterior

YouTube impulsa las herramientas de IA para creadores de videos

Siguiente articulo

Tormenta Tropical Mario se debilita a Depresión Tropical frente a BCS