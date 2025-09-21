Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 21 de Septiembre, 2025
Sin categoría

Al menos 18 heridos en violenta jornada de protesta contra gobierno en Perú

En Perú, un 79% de la población afirma sentir vergüenza del gobierno y un 85% del Congreso, lo que ha llevado a constantes manifestaciones, siendo la de este sábado la más violenta
AGENCIA AFP
21 septiembre, 2025
protestas, Perú

Foto: AFP

Al menos 18 heridos, entre policías, periodistas y manifestantes, dejaron los choques que estallaron el sábado en la noche durante una protesta en Lima, Perú, convocada por jóvenes contra el gobierno y el congreso, según los reportes actualizados de autoridades y organizaciones independientes.

La protesta convocada por el colectivo “Generación Z”, que reúne a jóvenes de entre 18 y 30 años en promedio, derivó en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública en inmediaciones de las sedes de los poderes públicos, en el centro de la capital de Perú, observó un equipo de la AFP.Al caer la noche, los manifestantes -a los que se sumaron otros grupos también molestos con la gestión del gobierno de Dina Boluarte– se enfrentaron con piedras y palos a la policía, que impidió con gases lacrimógenos que la marcha avanzara hacia los edificios de la presidencia y el parlamento.

Las manifestaciones han venido escalando en los últimos seis meses, a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, la corrupción que sienten los ciudadanos en el sector público y el desprestigio del ejecutivo y el congreso, según los más recientes estudios de opinión.

Esta semana el legislativo, de mayoría conservadora y afín a Dina Boluarte, aprobó una reforma pensional que según los jóvenes los obliga a aportar a fondos privados en medio de una informalidad que supera el 70%, de acuerdo con la estadística oficial.

Protestas Perú

Foto: AFP

La del sábado fue la protesta más violenta en medio del creciente malestar social. La policía reportó inicialmente tres uniformados lesionados, pero este domingo elevó a 12 la cifra de efectivos heridos.

Según la autoridad, unos 450 manifestantes participaron en los disturbios en los que también hubo daños en la vía pública.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que seis comunicadores fueron impactados por proyectiles durante la cobertura de la protesta. Tanto ese gremio como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú denunciaron la represión policial durante las manifestaciones.

En la recta final de su mandato que concluirá en julio de 2026, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una impopularidad récord.

Un 79% de los peruanos afirma sentir vergüenza del gobierno y un 85% del Congreso, conforme una encuesta de la firma Datum realizada entre 1.200 personas y publicada este domingo por el diario El Comercio.

