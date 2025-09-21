Al menos 18 heridos en violenta jornada de protesta contra gobierno en Perú

Al menos 18 heridos, entre policías, periodistas y manifestantes, dejaron los choques que estallaron el sábado en la noche durante una protesta en Lima, Perú, convocada por jóvenes contra el gobierno y el congreso, según los reportes actualizados de autoridades y organizaciones independientes.

Las manifestaciones han venido escalando en los últimos seis meses, a raíz de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado, la corrupción que sienten los ciudadanos en el sector público y el desprestigio del ejecutivo y el congreso, según los más recientes estudios de opinión.

Esta semana el legislativo, de mayoría conservadora y afín a Dina Boluarte, aprobó una reforma pensional que según los jóvenes los obliga a aportar a fondos privados en medio de una informalidad que supera el 70%, de acuerdo con la estadística oficial.

La del sábado fue la protesta más violenta en medio del creciente malestar social. La policía reportó inicialmente tres uniformados lesionados, pero este domingo elevó a 12 la cifra de efectivos heridos.

Según la autoridad, unos 450 manifestantes participaron en los disturbios en los que también hubo daños en la vía pública.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció que seis comunicadores fueron impactados por proyectiles durante la cobertura de la protesta. Tanto ese gremio como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú denunciaron la represión policial durante las manifestaciones.

En la recta final de su mandato que concluirá en julio de 2026, la presidenta Dina Boluarte enfrenta una impopularidad récord.

Un 79% de los peruanos afirma sentir vergüenza del gobierno y un 85% del Congreso, conforme una encuesta de la firma Datum realizada entre 1.200 personas y publicada este domingo por el diario El Comercio.