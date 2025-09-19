19 de septiembre en BCS: autoridades llaman a participar en simulacro (Video)

Las autoridades de Baja California Sur (BCS) emitieron un llamado a la población para sumarse al simulacro nacional que se llevará a cabo este 19 de septiembre, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención ante desastres naturales.

El titular de la Subsecretaría de Protección Civil, Héctor Amparano Herrera, informó que la actividad se realiza en memoria de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, que marcaron la historia de México y evidenciaron la importancia de la preparación comunitaria.

De acuerdo con las autoridades, el simulacro se desarrollará de manera simultánea en todo el estado y se invita a empresas, instituciones educativas, comercios y dependencias públicas a registrarse en las plataformas oficiales para coordinar la participación.

El funcionario aseguró que el gobierno de BCS busca incrementar el número de registros en comparación con años anteriores, para que más ciudadanos tengan la experiencia de un ejercicio que simula un evento de gran magnitud.

Héctor Amparano destacó que las autoridades han reforzado la difusión del evento a través de medios de comunicación y redes sociales, con el propósito de que nadie quede fuera del simulacro de este 19 de septiembre.

El titular de la Subsecretaría de Protección Civil recalcó que es crucial identificar puntos de reunión, rutas de evacuación y protocolos de seguridad en cada institución y centro de trabajo para garantizar una reacción rápida y ordenada.

Las autoridades de BCS reiteraron que el simulacro es preventivo y no debe generar alarma, sino promover la conciencia de que los desastres pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que la preparación es la mejor herramienta para reducir riesgos.

Finalmente, se invitó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Secretaría de Protección Civil y participar activamente en el ejercicio que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre.