¡HÉROES POST-COVID! 191 nuevos talentos de UABCS transformarán Los Cabos y BCS

La Extensión Académica Los Cabos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ha entregado a la sociedad 191 nuevos profesionistas. Esta generación completa su meta académica mostrando gran resiliencia, ya que parte de su formación ocurrió en medio de los desafíos provocados por el fenómeno global COVID-19.

La UABCS enfatiza que estos graduados representan una comunidad académica pujante que no solo basa su educación en cuadernos y pantallas. Según el Secretario General, Dr. Manuel Arturo Coronado García, la UABCS forma personas sensibles y comprometidas que responden a las necesidades de la sociedad sudcaliforniana.

Funcionarios universitarios y estatales celebraron que la sociedad sudcaliforniana recibe con los brazos abiertos a este grupo de 191 talentos frescos. El egreso, sin embargo, no constituye un fin, sino un nuevo eslabón donde se espera que los profesionistas sigan su preparación para abonar a la grandeza del país.

Compromiso con el proyecto de vida en Los Cabos

El acto de clausura destacó que los graduados serán dignos embajadores de la universidad, ya que llevan consigo una sólida formación integral. Rene Núñez Cosió, representante del Gobernador del Estado en Los Cabos, los exhortó a “salir, volar y construir la sociedad que todos aspiramos”.

Se definió a Los Cabos como un proyecto de vida donde se debe tener respeto por el entorno. Este municipio, que integra a miles de mexicanos y extranjeros, está presenciando el surgimiento de una nueva sociedad, diferente a lo que acontece en el resto de México.

El crecimiento de la UABCS y el respaldo a esta generación fueron posibles gracias al convencimiento y el actuar decidido del Gobierno del estado. Este apoyo se complementó con la ayuda del Gobierno Federal y el esfuerzo y entusiasmo del Ayuntamiento de Los Cabos.

Aunque temporalmente dejan sus estudios, la universidad desea que continúen preparándose, seguros de que abonarán a la grandeza local y nacional.