197 cuerpos han sido localizados por Búsqueda X La Paz

El colectivo Búsqueda X la Paz informó que ha localizado 197 cuerpos en fosas clandestinas en distintos puntos de Baja California Sur, de acuerdo con un balance difundido este sábado a través de redes sociales. El recuento abarca hallazgos realizados entre 2016 y 2025, sin que hasta ahora existan carpetas judicializadas derivadas de estos casos.

La agrupación explicó, en tercera persona, que el informe resume únicamente localizaciones en fosas donde el colectivo tuvo presencia activa de 2021 a 2025. En ese periodo, señaló, se trabajó de manera constante junto con madres buscadoras para documentar los sitios y recuperar restos humanos.

Según el desglose oficial, el total de 197 hallazgos se distribuye en diversas comunidades y tramos carreteros del estado. La enumeración de cuerpos localizados es la siguiente:

San Juan de la Costa (2024–2025): 92 cuerpos. Calafia: 1 osamenta expuesta. Cajoncito (2024): 18 cuerpos. El Salto, San José (2021): 23 cuerpos y 3 hornos clandestinos. Centenario (2021): 4 cuerpos. Sausal, San Lucas (2024): 13 cuerpos. San Lucas: 2 cuerpos. San Lucas (2025): 4 cuerpos. Poza Grande, Comondú (2021): 19 cuerpos. Kilómetro 180, Comondú: 5 cuerpos. Kilómetro 190, Comondú: 9 cuerpos. San Lucas: 4 cuerpos. Kilómetro 116, Comondú: 1 cuerpo. Carretera a Playa El Saltito (2023): 2 cuerpos.

El reporte añade que también se han localizado osamentas expuestas en brechas y arroyos, las cuales forman parte del conteo general. Al cierre del balance, la organización reiteró que el total asciende a 197 cuerpos localizados en fosas clandestinas y que, pese a la documentación presentada, continúan sin registrarse carpetas judicializadas relacionadas con estos hallazgos.

