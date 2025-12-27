Colectivo documenta 197 cuerpos localizados en fosas clandestinas en BCS

En los últimos cinco años, en Baja California Sur han sido localizados 197 cuerpos en fosas clandestinas en distintos puntos de la entidad, de acuerdo con un informe presentado por el colectivo Búsqueda x La Paz, el cual documenta hallazgos realizados entre 2021 y 2025 en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú. Pese a la magnitud de estas localizaciones, el colectivo señala que ninguno de los casos ha derivado en carpetas judicializadas.

La información fue difundida como parte del reconocimiento al trabajo de las madres buscadoras y personas voluntarias que, de manera independiente, han participado en labores de rastreo en campo con la esperanza de localizar a sus familiares desaparecidos.

El colectivo precisó que los cuerpos encontrados corresponden a víctimas con fechas de desaparición que abarcan desde 2016 hasta 2025, y que el registro presentado contempla únicamente localizaciones en fosas clandestinas, sin incluir otros hallazgos aislados.

Según el desglose, uno de los puntos con mayor número de hallazgos es San Juan de la Costa, donde entre 2024 y 2025 se localizaron 92 cuerpos, además de una osamenta expuesta en la zona de Calafia. En El Cajoncito, durante 2024, se reportaron 18 cuerpos, mientras que en El Salto, en San José del Cabo, en 2021 fueron localizados 23 cuerpos, junto con tres hornos clandestinos.

Otros puntos documentados incluyen El Centenario, con cuatro cuerpos en 2021; El Sausal, en Cabo San Lucas, con 13 cuerpos en 2024; además de diversos hallazgos en este mismo municipio en distintos años, sumando 10 cuerpos más. En el municipio de Comondú, las localizaciones se distribuyen entre Poza Grande (19 cuerpos en 2021), el kilómetro 180 (cinco cuerpos), el kilómetro 190 (nueve cuerpos), el kilómetro 116 (un cuerpo) y la carretera a Playa El Saltito, donde en 2023 se encontraron dos cuerpos.

El colectivo también informó sobre la presencia de osamentas expuestas localizadas en brechas y arroyos en distintas zonas del estado, aunque estos casos no forman parte del conteo principal. A través de su pronunciamiento, Búsqueda x La Paz subrayó la falta de avances en materia de procuración de justicia, al señalar que, pese al número de hallazgos, no existen carpetas judicializadas, lo que refleja la persistente deuda institucional con las víctimas y sus familias.

