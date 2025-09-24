Más de 20 apagones en un día afectan comercios y colonias de Cabo San Lucas

Más de 20 apagones en menos de 12 horas paralizaron las actividades de viviendas y comercios en varias colonias de Cabo San Lucas, provocando daños en refrigeradores, computadoras y maquinaria, así como pérdidas económicas en negocios locales.

Las colonias Miramar, Auroras y Acuario fueron algunas de las más afectadas por los constantes cortes de energía, según reportaron vecinos y comerciantes.

Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente del Pequeño Comercio de la Canaco Los Cabos, señaló que su propio negocio sufrió entre 15 y 20 apagones desde el mediodía hasta la medianoche.

“Esta situación es preocupante porque provoca que se dañen los equipos de refrigeración, computadoras. Desconocemos a qué se deben estos apagones, pero le pedimos a la CFE que nos ayude a que no esté pasando esto”, comentó.

El sector abarrotero local ha hecho un llamado urgente a la CFE para que investigue y corrija las fallas en el suministro eléctrico. Aseguran que los constantes cortes no solo afectan la economía de los pequeños comercios, sino también la seguridad y el bienestar de las familias.

Mientras tanto, el gobierno federal contempla la construcción de una planta de ciclo combinado de gas natural con capacidad de 240 megawatts (MW) para reforzar el sistema eléctrico en la región. Sin embargo, su entrada en operación está prevista hasta 2028, por lo que no representa una solución inmediata.