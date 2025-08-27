Milena Quiroga anuncia 200 becas y estímulos para atletas y entrenadores

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, sostuvo un encuentro con deportistas y entrenadores que representaron a la capital sudcaliforniana en la Olimpiada Nacional 2025, donde reconoció el esfuerzo y la disciplina que han demostrado en sus respectivas disciplinas.

Durante el evento, la alcaldesa anunció que este año el Ayuntamiento entregará 200 becas de 15 mil pesos a jóvenes atletas, así como estímulos económicos a entrenadores. La convocatoria será publicada en septiembre y busca incentivar el talento deportivo local.

“Necesitamos más jóvenes practicando deporte, porque es un regalo para su crecimiento personal y también para la comunidad. Nos demuestran que sí es posible”, expresó Quiroga.

La edil recordó que en 2022 se otorgaron 100 becas de 10 mil pesos, cifra que ha ido en aumento en los últimos años, reflejando un mayor compromiso con el desarrollo deportivo.

Te puede interesar: Supervisan arroyos y áreas vulnerables a inundación en La Paz tras precipitaciones

Asimismo, destacó el papel de las y los entrenadores, quienes no solo guían en lo físico y técnico, sino que también inculcan valores que fortalecen la vida en comunidad.

No obstante, Quiroga reconoció que aún existen retos en materia de infraestructura y apoyos deportivos, aunque subrayó los avances logrados gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal, Estatal y Federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.