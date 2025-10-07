Más de 240 personas se refugian en Los Cabos por el huracán Priscilla

Ante los efectos del huracán Priscilla en Baja California Sur, autoridades municipales de Los Cabos han habilitado 21 refugios temporales como medida preventiva. Hasta el momento, más de 240 personas han sido evacuadas de zonas de alto riesgo y resguardadas en albergues distribuidos en distintas comunidades del municipio.

Distribución de personas refugiadas por comunidad

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el alcalde Christian Agúndez Gómez detalló que las personas evacuadas se encuentran alojadas de la siguiente manera:

79 en San José del Cabo

158 en Cabo San Lucas

3 en Miraflores

Los refugios han sido equipados para ofrecer atención y seguridad ante las lluvias intensas y fuertes vientos que acompañan al fenómeno meteorológico. Las autoridades aseguraron que el municipio cuenta con abasto suficiente de alimentos, agua potable y combustible, por lo que se pidió a la ciudadanía mantener la calma y evitar compras de pánico.

Ubicación de los refugios temporales en Los Cabos

La infraestructura de protección civil incluye:

8 refugios en San José del Cabo

7 en Cabo San Lucas

1 en Miraflores

1 en Santiago

2 en La Ribera

Uno de los refugios del Plan A en La Ribera no fue activado, al no ser necesario hasta el momento.

“Contamos con 21 refugios abiertos en total. El resguardo de las familias es prioritario y estamos en constante monitoreo del fenómeno”, señaló Agúndez Gómez.

Llamado a evitar zonas de arroyo y reducir movilidad

El alcalde hizo un exhorto a la población para que evite transitar por zonas de arroyo y disminuya la movilidad, con el fin de prevenir accidentes por las condiciones climatológicas.

Por otro lado, se confirmó que las playas de Los Cabos permanecen cerradas al público y que el puerto continúa sin operaciones de navegación, debido al oleaje elevado provocado por el huracán Priscilla.