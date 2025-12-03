25 playas de Los Cabos mantienen el distintivo Blue Flag y destacan con calificación A+

Un destino líder en sustentabilidad

Los Cabos, BCS.– El municipio de Los Cabos reafirma su liderazgo en sustentabilidad costera tras concluir con éxito la visita de control del programa internacional Blue Flag, donde se confirmó que 25 playas mantienen su galardón para la temporada vigente.

La inspección fue realizada por el equipo técnico de la Fundación para la Educación Ambiental (FEE), con el acompañamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) Los Cabos, encabezada por su titular Rafael Guillermo Álvarez Munguía.

Playas con calificación A+

Durante la evaluación, siete playas obtuvieron la calificación más alta (A+) gracias a su excelencia en limpieza, gestión ambiental, seguridad y calidad del agua:

Acapulquito

La Gaviota

La Ribera

Las Viudas

Palmilla

Santa María

Paraíso Leonero

Con estas certificaciones, Los Cabos se mantiene como uno de los destinos con mayor número de playas reconocidas a nivel nacional e internacional, alcanzando 27 playas certificadas en total dentro del municipio.

Revisión minuciosa para cumplir estándares internacionales

La visita incluyó acciones de verificación ambiental, como la revisión de transectos para la detección de microplásticos mediante la herramienta Beach Litter Measuring System, que evalúa residuos como colillas, fragmentos de vidrio y desechos sólidos.

Asimismo, se revisó el cumplimiento de los 33 criterios Blue Flag, organizados en cuatro rubros clave:

Información y educación ambiental

Calidad del agua

Gestión ambiental

Seguridad y servicios

El cumplimiento de estos estándares garantiza que residentes y visitantes disfruten de espacios costeros limpios, seguros y ambientalmente responsables.

Compromiso con la protección ambiental

Tras los resultados favorables de esta visita, el Ayuntamiento de Los Cabos, presidido por Christian Agúndez Gómez, reafirmó su compromiso con la preservación del entorno natural y la consolidación del destino como referente mundial en playas de alta calidad.

“Los Cabos continúa fortaleciendo su liderazgo en sustentabilidad y cuidado de sus costas, manteniendo playas de clase mundial al servicio de la ciudadanía y el turismo”, destacó ZOFEMAT.