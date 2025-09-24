Acusan en EU a 26 personas de pertenecer al Cártel de Sinaloa
Una acusación formal sustitutoria fue presentada este miércoles en el Distrito Sur de Illinois, apuntando a miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa por su presunta participación en el tráfico de cientos de kilogramos de metanfetamina, fentanilo y cocaína, así como por el lavado de las ganancias en México.
La fiscal general Pamela Bondi indicó que el anuncio representa un golpe significativo contra la estructura de esta organización criminal.
De acuerdo con las autoridades, el Cártel de Sinaloa financia sus operaciones mediante el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que incluye la distribución de narcóticos en el sur de Illinois. Las investigaciones permitieron incautar más de 800 libras de fentanilo, 80 kilogramos de metanfetamina y 50 kilogramos de cocaína, además de exponer una red de lavado de dinero que movía millones de dólares.
Cártel de Sinaloa y su impacto en Illinois
El fiscal federal Steven D. Weinhoeft aseguró que la acusación sustitutoria apunta a los niveles más altos de liderazgo del Cártel de Sinaloa, subrayando el compromiso de las autoridades para desmantelar sus operaciones y proteger a la comunidad del narcoterrorismo. Por su parte, la DEA destacó que esta acción es resultado de una investigación de varios años conocida como Operación Take Back America.
La acusación formal se centra en 26 presuntos integrantes, detallando sus nombres y delitos:
-
Prospero Coronel-Sánchez (“Pro”) – Narcoterrorismo, apoyo material a organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero.
-
José Luis Angulo-Soto (“El Mi Niño”) – Narcoterrorismo, conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero.
-
German Angel Alatorre-Monge – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Leobardo Alcaraz-Ibarra – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Miguel Ángel Aramburo Jr. – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Manuel Buenrostro – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Oscar Bryan Castro – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero.
-
Carlos Díaz Jr. – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero.
-
Alejandro Flores – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Armando Gallardo – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Karen L. Gandarillas-Carreño – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero.
-
Roberto J. González Jr. – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Sabrina Danielle Herrera – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Mauro Armando Luna-Rentería – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Lucía Viridiana Montaño – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
David Alonso Pereda – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Memo Pérez (“Demecia Pérez”) – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero.
-
Miguel Ríos – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Richard Ruiz Jr. – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Evan Sánchez – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Julio Villa-Morales – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
José Espino-Zavala – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Martín Ismael Zúñiga-López – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína.
-
Earl Frank – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero (2 cargos), distribución de metanfetamina.
-
Michael Pennel – Conspiración para distribuir metanfetamina, fentanilo y cocaína, conspiración para lavado de dinero.
Según documentos judiciales, los delitos ocurrieron entre enero de 2020 y julio de 2025, e implican más de 400 kilogramos de fentanilo, 80 kilogramos de metanfetamina y 5 kilogramos de cocaína.
El presidente Donald J. Trump designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, lo que permite penas más severas en casos de narcoterrorismo y apoyo material a organizaciones terroristas.
El caso es llevado por los fiscales federales Karelia Rajagopal, Laura Reppert y Thomas Leggans, quienes advirtieron que las audiencias iniciales se celebrarán en las próximas semanas. Los acusados enfrentan posibles sentencias de varias décadas hasta cadena perpetua.
