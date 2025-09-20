Suman 27 muertos a consecuencia de la explosión de una pipa en Iztapalapa

La tragedia en el Puente de la Concordia sigue cobrando vidas: el número de fallecidos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ascendió a 27 este fin de semana.

La última víctima mortal reportada fue Ricardo Corona Hernández, un hombre de 38 años internado en el Hospital Rubén Leñero.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación de la explosión registrada en los límites de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (EDOMEX), 18 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas dos menores en estado crítico, dejando un saldo de devastación en una de las zonas más transitadas de la capital.

Entre las víctimas mortales de la explosión en Iztapalapa se encuentran el propio chofer de la pipa, así como transeúntes y conductores atrapados en el caos vial. Destacan los casos de tres estudiantes del CECyT7 “Cuauhtémoc” del IPN –Jovani Lianos Martínez, Juan Carlos Sánchez Blas y José Gabriel Hernández Méndez–, quienes perdieron la vida en el incendio subsiguiente.

Otro deceso reciente fue el de Erick Vicente Acevedo Romero, de 33 años, reportado el viernes pasado, elevando la cuenta a 26 antes del fallecimiento de Corona Hernández.

Hay personas sin identificar entre los heridos por explosión de pipa en Iztapalapa

De los 84 lesionados iniciales debido a la explosión de la pipa en Iztapalapa, 39 han sido dados de alta, pero 18 siguen en observación.

Entre los hospitalizados destaca la niña Jazlyn Azulet, de 2 años, quien sufrió quemaduras en el 25% de su cuerpo y fue trasladada al Shriners Hospitals for Children en Galveston, Texas.

Su caso se hizo muy conocido debido a que su abuela, Alicia Matías Teodoro, falleció tras protegerla con su cuerpo durante la explosión. Finalmente murió en una cama de hospital, en donde era atendida con prioridad debido a que sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo.

La Fundación Michou y Mau reportó que Jazlyn “ya fue extubada y continúa siendo reportada como crítica-estable”, un rayo de esperanza en medio del luto.

Entre los hospitalizados graves figuran otros dos menores de edad: Isaí Santiago Ramírez Cano, de 2 años, y Uriel Antonio Rosas Guerrero, de 1.5 años.

Además, dos víctimas de la explosión permanecen sin identificar: un hombre de entre 40 y 50 años (posiblemente Gilberto Arón Hernández López) y una mujer de 15 a 25 años en estado crítico, con características como tatuajes y una cicatriz de cesárea, que podría ser Giovanna.

¿Qué causó la explosión de la pipa en Iztapalapa?

La pipa que explotó el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia en Iztapalapa pertenecía a la empresa Silza, tenía capacidad para 49,500 litros de gas LP y viajaba procedente de Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera en Tláhuac.

Según los datos más recientes que ha dado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la pipa circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que impactara los muros de contención, se volcara y generara una fuga masiva de gas que culminó en una explosión de 180 metros de diámetro.

Sin embargo, videos de cámaras de vigilancia muestran al camión a una velocidad moderada momentos antes, lo que mantiene abiertas las dudas sobre las causas exactas, incluyendo posibles fallos mecánicos o incumplimientos normativos de la empresa.