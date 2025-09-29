Tres personas lesionadas deja volcadura de Jeep Wrangler en San Juan de la Costa

Un saldo de tres personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado la mañana de este domingo 28 de septiembre en la carretera a San Juan de la Costa, en Baja California Sur.

De acuerdo con los reportes oficiales recibidos por el C-4, la emergencia fue reportada aproximadamente a las 8:35 horas. En el llamado de auxilio se mencionó que a la altura del kilómetro 2 una camioneta Jeep Wrangler estaba volcada y había persona heridas.

Al llegar al sitio, las autoridades encontraron el vehículo, un Jeep Wrangler de color negro con placas de circulación CZV-47-92, fuera de la cinta asfáltica y severamente dañada debido a la volcadura.

Los cuerpos de emergencia, integrados por paramédicos de Bomberos Veteranos del Centenario y personal del grupo SAMU, se desplegaron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a las tres personas lesionadas.

El presunto conductor del vehículo, identificado como Francisco Trujillo Reyes, de 38 años de edad, y una mujer que lo acompañaba, fueron estabilizados en el lugar y trasladados al Hospital General Juan María de Salvatierra, de La Paz.

Lee más: Tiroteo en iglesia mormona de Michigan deja un muerto y nueve heridos

Ambos pacientes fueron clasificados con “código amarillo”, lo que indica una condición de gravedad intermedia, estable pero que requiere atención médica urgente.

Una segunda mujer, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue trasladada por paramédicos del SAMU al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir la atención médica correspondiente.

Peritos de la Dirección de Tránsito Municipal de La Paz acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, con el objetivo de determinar las causas precisas que provocaron la salida del camino y la posterior volcadura de la Jeep Wrangler.

Lee más: Sube a 31 el número de muertos por la explosión de pipa en el Puente de la Concordia

El reporte oficial del incidente fue dado por concluido a las 10:07 horas, una vez que las autoridades tomaron conocimiento completo del percance y se verificó que los heridos habían sido trasladados a centros hospitalarios.