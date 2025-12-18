Reportan al menos tres fallecidos y 8 heridos tras enfrentamientos y bloqueos en Escuinapa, Sinaloa

Un saldo de tres muertos, 8 heridos y al menos dos vehículos calcinados habría dejado los enfrentamientos armados y bloqueos carreteros que este miércoles se registraron en Escuinapa, Sinaloa, según reportan medios locales y autoridades estatales.

Aunque la balacera inició en la mañana, fue hasta las 12:00 horas de este miércoles que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa emitió en sus redes sociales un llamado a la población en el que pidió “evitar la zona” de la balacera, atender las indicaciones de las autoridades y a “mantenerse informada únicamente por fuentes oficiales”.

Por la tarde, el periódico DEBATE señaló en su sitio web que tres personas perdieron la vida en las inmediaciones de las colonias Insurgentes y El Roblito, de Escuinapa, donde se originó la intensa balacera.

Así mismo, informó que al menos otras 8 personas han sido ingresadas al Hospital General de Escuinapa debido a las heridas de bala que presentaron durante la refriega que se prolongó por tres tres horas.

De manera extraoficial se ha dado a conocer que entre las víctimas mortales estaría un empleado del SAT y un ex agente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien se encuentra en proceso de retiro desde el pasado 25 de junio.

Más tarde, mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa dio a conocer que durante el enfrentamiento armado que protagonizaron dos grupos delictivos se detectó el uso de drones, desde los cuales se lanzaron explosivos, mismos que impactaron dos vehículos particulares.

Rocha Moya anuncia intervención de GN, Marina, Ejército y SSPC en Escuinapa

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que debido a la violencia registrada hoy en el municipio de Escuinapa fue necesaria la intervención de los elementos policiacos locales, de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional (GN) y al menos 20 unidades con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano.

Asimismo, dio a conocer que la seguridad ya estaba restablecida y que carretera México 15, que comunican a Sinaloa con el vecino estado de Nayarit, ya está liberada.

Por violencia, Ayuntamiento cancela evento de inauguración en Escuinapa

Pese al anuncio del gobernador de Sinaloa, a las 18:00 horas de este miércoles, el Ayuntamiento de Escuinapa anunció en sus redes sociales que debido a la ola de inseguridad que se vive en la región queda cancelada la inauguración de una obra carretera que estaba programada para las 19:00 horas de este 16 de diciembre y pidió a la sociedad permanecer en un lugar seguro.

“En este momento, la prioridad de esta administración es salvaguardar la integridad de las familias vecinas… Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse resguardada y atenta a la información de las autoridades oficiales“, escribió el Ayuntamiento de Escuinapa junto al anuncio de la cancelación del evento.

Ante cualquier emergencia o situación de inseguridad se pide a la población resguardarse y llamar de inmediato a la línea telefónica de emergencias 911.