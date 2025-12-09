Al menos 30 heridos hasta el momento por terremoto en Japón

El fuerte terremoto de magnitud 7.5 que golpeó el norte de Japón la noche del lunes, dejó al menos 30 heridos y generó preocupación por la posibilidad de un evento sísmico similar o mayor en los próximos días, informaron autoridades locales. La primera ministra Sanae Takaichi pidió a la población permanecer atenta ante nuevas emergencias.

La alerta de tsunami emitida tras el temblor fue levantada este martes por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), luego de observar variaciones en el nivel del mar de hasta 70 centímetros en varias zonas costeras. Sin embargo, las autoridades insistieron en mantener medidas preventivas ante la persistencia de réplicas.

La mandataria señaló que “se habían recibido informes de 30 heridos y un incendio en una vivienda”, declaración que fue difundida por la cadena pública NHK, aunque precisó que los equipos de emergencia seguían evaluando daños en viviendas e infraestructura.

Más de 20 mil personas fueron evacuadas temporalmente durante la noche, cuando se activó la advertencia de olas de hasta 3 metros en prefecturas como Amori, Iwate y Hokkaido. Los niveles finales registrados alcanzaron 70 centímetros en el puerto de Kuji y 50 centímetros en la ciudad de Urakawa.

El sismo principal ocurrió a las 23:15 horas, tiempo de Japón, con epicentro en el mar frente a Aomori y a 50 kilómetros de profundidad. Horas después, un segundo movimiento telúrico de magnitud 6.4 se registró en una zona cercana, aunque sin activar una nueva alerta de tsunami.

Un temblor posterior, ocurrido a las 06:52 horas del martes, alcanzó el nivel 4 en la escala sísmica japonesa de siete niveles, afectando especialmente a la ciudad de Hachinohe, donde el movimiento inicial había registrado un nivel 6 superior.

Las autoridades japonesas advirtieron que la región podría experimentar réplicas inusualmente fuertes en los próximos días debido a la magnitud del evento inicial, por lo que recomendaron mantener rutas de evacuación listas y seguir las indicaciones oficiales.