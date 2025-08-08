Más de 300 niños han sido beneficiados con cirugías gratuitas de paladar hendido en Los Cabos

Más de 300 niñas y niños con labio y paladar hendido han sido beneficiados desde 2012 gracias al programa “Smile por Los Cabos”, una iniciativa de la Fundación Smile International en colaboración con el Club Rotario San José y el Club Rotario Los Cabos.

El objetivo principal del programa es brindar cirugías reconstructivas gratuitas a menores con labio y paladar hendido, mejorando su calidad de vida y facilitando su integración social y educativa.

Este programa de salud, que forma parte de las acciones rotarias desde hace más de una década, realiza dos jornadas quirúrgicas cada año, en los meses de febrero y agosto, con la participación de médicos voluntarios, tanto nacionales como internacionales.

“El programa de ‘Smile por Los Cabos’ inició en 2012 y, desde entonces, ha sido parte del Club Rotario. Los doctores vienen dos veces al año, en febrero y agosto, para realizar cirugías de paladar hendido. Nuestro año rotario inicia en julio, donde se atendieron a 60 niños”, señaló José Rubén Aréchiga, presidente del Club Rotario Los Cabos.

Aréchiga también subrayó que el programa está orientado principalmente a familias de bajos recursos. “Es importante que las personas se acerquen al Club Rotario Los Cabos. Nosotros nos encargamos de canalizarlas con la fundación, con el objetivo de que ningún niño se quede sin atención médica por falta de recursos”, agregó.

Además de las cirugías, “Smile por Los Cabos” incluye terapias complementarias como terapia de lenguaje, lo cual potencia el desarrollo integral de los niños beneficiados.

La labor conjunta entre la Fundación Smile International, el Club Rotario San José y el Club Rotario Los Cabos refuerza el compromiso del voluntariado con la salud infantil en Baja California Sur, ofreciendo esperanza y nuevas oportunidades a niñas y niños en situación vulnerable.

