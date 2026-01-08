Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 7 de Enero, 2026
Seguridad

Autoridades recuperan más de 300 vehículos con reporte de robo en BCS durante 2025

Vehículos con reporte de robo fueron localizados por autoridades estatales durante operativos de investigación en 2025
7 enero, 2026
Más de 300 vehículos fueron recuperados por autoridades en BCS

Más de 300 vehículos con reporte de robo fueron recuperados en Baja California Sur durante 2025, como resultado de las acciones emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), informó la dependencia al presentar su balance anual de resultados.

La institución detalló que, mediante el trabajo operativo de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), se reforzaron las tareas de investigación y ejecución de mandamientos judiciales, así como la localización de vehículos relacionados con carpetas de investigación vigentes y de años anteriores.

De acuerdo con los datos oficiales, la AEIC recibió 431 órdenes de aprehensión, de las cuales una parte correspondió al ejercicio 2025 y otras a periodos pasados, logrando cumplimentar 306 acciones judiciales entre órdenes de aprehensión y reaprehensiones.

El titular de la PGJE destacó que las labores de inteligencia permitieron ubicar a personas que se encontraban prófugas, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial conforme a derecho, en coordinación con corporaciones de otras entidades del país.

En el rubro específico de vehículos, se atendieron cientos de avisos ciudadanos relacionados con reporte de robo, lo que derivó en la localización de 300 unidades, algunas vinculadas a investigaciones iniciadas en años previos.

Asimismo, la PGJE señaló que el cumplimiento de mandamientos judiciales ha sido clave para fortalecer el combate a delitos de alto impacto y reducir los niveles de impunidad en la entidad.

Durante el mismo periodo, la AEIC puso a disposición a decenas de personas detenidas en flagrancia y aseguró diversos objetos relacionados con hechos delictivos, integrándolos a las carpetas correspondientes.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
