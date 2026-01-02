Hay 37 abuelitos que necesitan de tí, apóyalos mediante la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026

El Asilo San Vicente de Paúl de La Paz, Baja California Sur, cerró el 2025 con un total de 37 abuelitas y abuelitos que este 2026 requieren de tu ayuda para continuar con una vida digna y de calidad.

En CPS Media somos conscientes de la gran labor que realizan los 23 empleados y decenas de voluntarios que día a día se esfuerzan por ofrecerle lo mejor a los ancianos que han tomado por hogar al asilo. Sin embargo, aún falta ayuda.

Es por ello que por tercera ocasión los integrantes de los medios de comunicación Tv Mar, Radiante y Tribuna de México preparan la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026 con la finalidad de recabar artículos de primera necesidad que ayuden a solventar las carencias que hay en el Asilo San Vicente de Paúl.

Previo a dejar su cargo, el expresidente del patronato del asilo, Carlos Arturo Bermúdez Almada, explicó a CPS Media que aunque el Gobierno de Baja California Sur les apoya de manera permanente con las instalaciones del asilo y mensualmente aporta 154 mi pesos, aún son grandes las necesidades que hay para sostener el asilo y a los 37 abuelitos que lo habitan.

En promedio, el Asilo San Vicente de Paúl mensualmente requiere 600 mil pesos para pagar empleados (entre los que hay personal médico, de enfermería y cuidadores especializados), además de estar al pendiente y limpieza de las instalaciones, pagar servicios, alimentos y cubrir las necesidades básicas de higiene de las y los abuelitos.

Para adquirir los 446 mil pesos faltantes, los miembros del patronato se dan a la tarea de buscar diversas ayudas de los empresarios, clubs rotarios y sociedad civil en general, quienes llegan a hacer aportaciones económicas o en especie.

CPS Media “El Florido” La Paz 2026 te invita a su tercera carrera con causa

Es aquí donde la empresa CPS Media hace su parte, con la ayuda también de la sociedad. Es por ello, que una vez más te invitamos a participar en la Tercera Carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026.

Participar es muy fácil: primero debes inscribirte a través de nuestro formato digital SOLO DA CLIC AQUÍ o escanea el QR que te dejamos abajo. Posteriormente, llevas a las instalaciones de Tv Mar, Radiante y Tribuna de México tus donativos que tengan en promedio un costo de $300 (trescientos pesos) y, finalmente, el 25 de enero asistes a la carrera que iniciará en punto de las 7:00 de la mañana en el Parque Cuauhtémoc, ubicado frente al Malecón de La Paz, BCS.

Entre los donativos que los abuelitos más necesitan y que este mes de enero esperan recibir de parte de todos los deportistas, patrocinadores y ciudadanos en general están los siguientes:

Pañales para adulto (prioridad y de preferencia con tiras adheribles a los costados) Artículos de higiene personal (toallitas húmedas, shampoo, talco, jabones, pasta dental, cepillo de dientes, cloro, etc.) Productos de curación (alcohol, gasas, botiquines, etc.).

El presidente del patronato del Asilo San Vicente de Paúl, Carlos Arturo Bermúdez Almada, señala que los artículos más necesarios son los pañales para adultos (talla grande y mediana), ya que en promedio, diariamente se gastan 200 piezas, es decir, un promedio de 6 mil pañales al mes.

Una vez inscrito, los donativos los puedes llevar a las instalaciones de CPS Media, las cuales están en bulevar Padre Kino #1435, entre Reforma e Independencia, en la colonia Guerrero, en la ciudad de La Paz. Abajo te dejamos la ubicación de Google Maps.

CPS Media espera tu participación, pero lo que es más importante, ¡los abuelitos esperan y requieren de tus donativos!

