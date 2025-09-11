Conmemoran 4 años de transformación en BCS

Con un festival cultural realizado este 10 de septiembre, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, conmemoró cuatro años de lo que denominó “transformación con rumbo”, haciendo referencia a la llegada de su administración en 2021 bajo las siglas de Morena.

El evento se enmarca en la alternancia política que ha caracterizado a la entidad en las últimas décadas. Tras 12 años de gobiernos perredistas y más de 10 años de administraciones panistas, el actual gobierno morenista representa un nuevo ciclo en la historia política sudcaliforniana.

Castro Cosío destacó que este cambio refleja la voluntad ciudadana expresada en las urnas, donde se ha dado espacio a la competencia política, la democracia y la renovación de ideas, al mismo tiempo que se ha evitado la acumulación de poder por parte de partidos o grupos específicos.

El festival cultural tuvo como propósito no sólo conmemorar el aniversario, sino también reunir a la ciudadanía en un ambiente de convivencia y reflexión sobre el rumbo político y social de Baja California Sur.

