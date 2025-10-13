Más de 40 fallecidos tras fuertes lluvias en cinco estados

Las fuertes lluvias registradas en varios puntos del país han dejado daños, especialmente en cinco estados: Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo. De acuerdo con los reportes de las autoridades estatales, se tiene el registro de 47 personas fallecidas.

De acuerdo con informes del Gobierno de México señalan que las acciones prioritarias contemplan la instalación de cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para auxiliar a al menos 10 mil personas durante la emergencia. En el recorrido realizado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se enfatizó que las brigadas de censo iniciarán labores en Puebla, para cuantificar pérdidas y proyectar apoyos concretos.

Se intensificaron las labores de limpieza, desazolve y sanitización en calles, viviendas, escuelas y espacios públicos, lo que permitirá avanzar en los trabajos de evaluación de daños y levantamiento de censos para canalizar de manera oportuna los apoyos a las familias afectadas.

Las fuerzas federales, estatales y municipales continúan desplegadas en las zonas afectadas con personal, maquinaria y equipo especializado para el restablecimiento de servicios, la apertura de caminos y la rehabilitación de infraestructura básica.