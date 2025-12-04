El proceso para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas laborales concluiría hasta 2030, de acuerdo con la propuesta presentada por la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, durante la conferencia matutina del miércoles. La iniciativa forma parte de una reforma constitucional que deberá ser aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos estatales.

La funcionaria explicó que la instrucción presidencial fue avanzar en un diálogo amplio entre empleadores, trabajadores y sus representantes, con el fin de establecer un acuerdo social que permitiera una transición ordenada hacia las 40 horas laborales. En tercera persona del singular, señaló que la mandataria federal había indicado que esta modificación formaba parte de un compromiso de su administración.

La propuesta, que surgió del compromiso número 60 del plan gubernamental, fue sometida a análisis durante cinco meses en más de 40 mesas de trabajo realizadas entre junio y noviembre. En ellas participaron más de 2 mil representantes del sector productivo, académico y sindical.

Experiencias de otros países y estudios de la Organización Internacional del Trabajo fueron citados en tercera persona del singular para destacar que la reducción de jornada incrementa la productividad, mejora la salud laboral y fortalece el equilibrio entre vida personal y vida profesional. Entre los beneficios mencionados se encuentran la reducción de fatiga, la disminución de accidentes y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Según la ENOE del Inegi correspondiente al tercer trimestre de 2025, más de 13.4 millones de personas trabajan actualmente más de 40 horas laborales por semana en México. Este sector será el principal beneficiado con la reforma, al disponer de más tiempo libre para actividades personales y familiares.

Leer más: Gobierno plantea reducción de jornada a 40 horas con transición escalonada hasta 2030

El proyecto establece que la jornada de 40 horas laborales quedará inscrita en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. La funcionaria aclaró que la reducción de 48 a 40 horas no implicará disminución salarial ni afectación a prestaciones. Asimismo, se fijará por primera vez la prohibición de horas extras para menores de edad.

La ruta legislativa detalla que durante 2026 se analizaría y aprobaría la reforma, mientras que 2027, 2028 y 2029 serán años de transición con recortes de dos horas por año, hasta alcanzar las 40 horas laborales en enero de 2030. El año 2026 será un periodo de adecuación interna en centros de trabajo.

En cuanto a las horas extraordinarias, se establece un límite combinado de 12 horas diarias entre trabajo ordinario y extraordinario, con un máximo de 12 horas extras por semana distribuidas en cuatro días. Estas deberán pagarse al doble y, en algunos casos, al triple, como lo dicta la ley.

La STPS también indicó que los empleadores deberán llevar un registro detallado de horas ordinarias y extraordinarias para garantizar el cumplimiento de la reforma. La instalación definitiva de la semana de 40 horas laborales fue descrita en tercera persona del singular como “una política que devuelve tiempo de vida a las y los trabajadores”.