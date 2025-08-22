Pesca ilegal en BCS: 400 kg de dorado asegurados en operativo marítimo

La lucha contra la pesca ilegal en Baja California Sur volvió a tener un episodio relevante tras el aseguramiento de 400 kilogramos de dorado capturado con cimbra, arte de pesca prohibido por la legislación mexicana.

El decomiso ocurrió durante un operativo del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR), en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y la Secretaría de Marina (SEMAR), luego de atender una denuncia ciudadana sobre actividades irregulares en la zona del Pacífico.

A bordo de la embarcación “Vigilante I”, las autoridades recorrieron cerca de 40 millas mar adentro desde Puerto Adolfo López Mateos, donde localizaron a la embarcación “Zapata II”, tripulada por tres hombres originarios de Nayarit. Durante la inspección, personal de CONAPESCA constató que la embarcación transportaba alrededor de 400 kg de dorado, en su mayoría ejemplares de talla mínima, además de otras especies extraídas con el mismo método.

Te puede interesar: ¡No eres flojo! El calor extremo reduce tu productividad y puede dañar tu salud

El operativo terminó con la escolta de la embarcación al muelle de López Mateos, donde se levantaron las actas correspondientes y se procedió al aseguramiento del producto, el arte de pesca y la propia nave, que fue trasladada al corralón municipal. El pescado quedó bajo resguardo de CONAPESCA y posteriormente fue trasladado a una planta en Ciudad Constitución.

Este hecho no sólo revela la presión creciente sobre especies reservadas a la pesca deportiva, como el dorado y el marlín, sino también los retos en materia de vigilancia y control que enfrentan las autoridades pesqueras en una de las regiones más ricas en biodiversidad marina del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.