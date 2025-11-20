Más de 46 restaurantes listos para deslumbrar en Sabor a Cabo 2025

El festival gastronómico más importante de Los Cabos, Sabor a Cabo 2025, celebrara su 17ª edición, reafirmándose como uno de los eventos culinarios más destacados de Baja California Sur. Este año, la fiesta gastronómica no solo promete sabores excepcionales, sino que también refuerza su misión social: apoyar a organizaciones locales que trabajan en beneficio de la comunidad.

Ulises Méndez, presidente de Sabor a Cabo, destacó que el festival mantiene su esencia como evento con causa, beneficiando al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y a la asociación Boquitas Felices.

“Recuerden que este evento es con causa a donación. El propósito es apoyar al Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas y también a la Asociación Boquitas Felices; estas dos organizaciones requieren mucho apoyo. Usualmente hacemos los donativos en especie o en efectivo, cualquiera de las dos modalidades se puede llevar a cabo”, señaló Méndez.

Una edición con crecimiento y más propuestas gastronómicas

Sabor a Cabo 2025 se perfila como una de las ediciones con mayor afluencia. De acuerdo con Méndez, se espera la asistencia de 2,000 a 2,400 personas, cifra posible gracias a la amplitud de la sede de este año.

Pero la expansión también se refleja en la oferta culinaria:

más de 46 restaurantes ya confirmaron su participación, y la organización prevé cerrar con 55 establecimientos, lo que garantiza un recorrido gastronómico más diverso y robusto que en años anteriores.

“Calculamos un aforo de 2,000 a 2,400 personas. Ahorita ya tenemos confirmados alrededor de 46 restaurantes; estamos esperando a que se sumen más para tener un total de 55”, añadió el presidente del festival.

Un festival con sabor, música y causa

La gran velada de Sabor a Cabo 2025 se llevará a cabo el 6 de diciembre y contará con la participación especial de la banda argentina God Save The Queen, reconocida por su homenaje a la legendaria agrupación británica Queen, lo que añade un atractivo adicional al ya esperado evento.