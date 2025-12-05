47 familias de Cabo San Lucas reciben apoyos asistenciales

Apoyo directo a la comunidad

Cabo San Lucas, BCS.– Un total de 47 familias recibieron apoyos asistenciales en el edificio delegacional de Cabo San Lucas. La entrega fue organizada por la Dirección Municipal de Atención Ciudadana y busca dar respuesta inmediata a necesidades básicas. Además, pretende fortalecer el acompañamiento a la población en situación de vulnerabilidad.

Lee más: Avanza el programa Caza Baches en Villa Bonita y Costa Dorada

Atención permanente y cercana

El director municipal de Atención Ciudadana, Manuel Guerrero Avilés, explicó que estas acciones forman parte de un programa de atención permanente. Señaló que el área mantiene jornadas de servicio de 08:00 a 20:00 horas, lo que garantiza disponibilidad para cualquier persona que requiera apoyo. De esta manera, se reducen los tiempos de respuesta y se refuerza la cercanía con la ciudadanía.

Nueva coordinación en la delegación

Durante la actividad se destacó la incorporación de la nueva coordinadora delegacional, Dulce Martínez Cázarez. Con ella, dijo Guerrero Avilés, se ha generado una dinámica de trabajo más eficiente. Además, esta coordinación permite dar continuidad y fortalecer los procesos de atención ciudadana.

Un modelo de puertas abiertas

La instrucción del Ayuntamiento de Los Cabos es mantener un modelo de puertas abiertas, accesible y sensible a las necesidades sociales. Por otra parte, el coordinador de la Secretaría Delegacional, Víctor Castro Martínez, subrayó que la colaboración entre áreas municipales permite avanzar hacia un municipio más solidario y con mayores oportunidades.

Impacto inmediato en la vida diaria

Con esta entrega, 47 familias de Cabo San Lucas recibieron apoyo directo que impacta de manera inmediata en su calidad de vida. Finalmente, las autoridades reiteraron que estas acciones continuarán como parte de un esfuerzo por consolidar una atención ciudadana cercana y efectiva.