Indemnizarán con 480 mdp a familias de víctimas y sobrevivientes de explosión de pipa en Iztapalapa

El pago de 480 millones de pesos fueron anunciados este domingo como indemnización para las familias de las 32 víctimas mortales, 63 lesionados sobrevivientes y demás comerciantes que se vieron afectados por la explosión de la pipa de gas que el pasado 10 de septiembre se registró en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México.

El anuncio fue dado este domingo por parte de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha María Alcalde Luján, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y demás autoridades estatales.

Se dio a conocer que en total son 144 personas afectadas, de las cuales 123 ya han recibido un total de 429 millones de pesos como pago reparatorio correspondiente por los daños ocasionados, tanto en perdidas humanas, lesiones y daños en inmuebles de la zona.

Clara Brugada señaló que esta es una “cifra histórica de reparación de daños” no antes vista a nivel nacional. Asimismo, destacó que aunque no sustituye las perdidas humanas, sí “hace justicia y garantiza la no impunidad”.

¿Qué causó la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa?

La empresa Transportadora Silza, propietaria de la pipa de gas lp que explotó en el Puente de La Concordia, es la encargada de pagar los 480 millones de pesos como indemnización a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos.

Este pago ya se ha avanzado debido a que se determinó que la empresa tuvo responsabilidad en la explosión de la pipa de gas lp registrada el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa.

Asimismo, se puntualizó que el accidente fue ocasionado por el empleado de empresa Transportadora Silza y conductor de la pipa, quien conducía a “exceso de velocidad”. Este hecho ocasionó “la pérdida del control del vehículo” por lo que terminó impactado en un muro del puente de La Concodia, donde finalmente también murió a raíz de la explosión.

Bertha María Alcalde también agregó que “la evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir (capacitaciones al conductor en conducción segura de unidades con materiales peligrosos, manejo de curvas elevadas, protocolos de emergencia y procedimientos ante fuga de gas LP) y que al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en la ocurrencia del accidente”.

Además de las capacitaciones adecuadas, la empresa debió “verificando tiempos de descanso, límites de hora al volante y factores de fatiga”, hechos que incrementan el riesgo de cualquier accidente en conductores.

Con este dictamen, quedaron invalidadas las hipótesis de que la explosión de la pipa pudo haber sido ocasionada por algún bache en la calle. “Se descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente”, puntualizaron las autoridades de la Ciudad de México.

