Este martes se conmemoró el 494 aniversario de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, según la tradición católica. La fecha recuerda el momento en que la figura mariana se presentó ante Juan Diego en el cerro del Tepeyac, en la hoy Ciudad de México.

De acuerdo con los relatos históricos, la primera aparición ocurrió el sábado 9 de diciembre de 1531, en pleno proceso de evangelización posterior a la conquista de México. En esa ocasión, la Virgen de Guadalupe, según las narraciones, pidió al indígena que solicitara al obispo la construcción de un templo para manifestar amor y consuelo a los habitantes de la región.

Los documentos señalan que Juan Diego, identificado como un indígena mexica convertido al cristianismo, relató haber visto a la Virgen rodeada de luz en el cerro del Tepeyac. Su mensaje solicitaba un santuario que representara cercanía y protección hacia las comunidades recién integradas a la fe católica.

El obispo Fray Juan de Zumárraga inicialmente se mostró incrédulo ante los reportes de Juan Diego, lo que llevó a que la Virgen se le apareciera tres veces más entre el 9 y el 12 de diciembre. En estas ocasiones, reiteró su petición de edificar un templo en el sitio señalado.

La tradición indica que durante la última aparición, ocurrida el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe pidió al mensajero recoger rosas de Castilla en la cima del cerro del Tepeyac, flores que de manera inexplicable florecieron durante el invierno. Ese gesto fue interpretado como una señal destinada a convencer al obispo.

Cuando Juan Diego presentó las rosas ante Fray Juan de Zumárraga, la imagen de la Virgen de Guadalupe quedó impresa milagrosamente en su tilma. Esa manifestación fue considerada definitiva y dio paso a la construcción del templo solicitado, origen del santuario que hoy es visitado por millones de peregrinos.

El culto a la Virgen de Guadalupe se consolidó a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo nacional y espiritual para México y América Latina. Su figura, según expresaron especialistas en declaraciones adaptadas a tercera persona, representa la unión entre culturas y la esperanza en momentos de cambio.

Cada año, el 12 de diciembre, miles de personas se congregan en la Basílica de Guadalupe para honrar a la figura mariana, cuya historia sigue siendo uno de los pilares religiosos más significativos de la identidad mexicana.