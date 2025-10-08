¿Quieres una experiencia 4K a un precio competente? Esta Smart TV podría ofrecerlo
En el competitivo mundo de las Smart TVs, la TCL 55Q5K 2025 se posiciona como una opción ideal para quienes buscan una experiencia audiovisual premium sin romper tu presupuesto.
Con un diseño ultra slim sin bordes, tecnología QLED, resolución 4K, y compatibilidad con Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay y HomeKit, esta televisión ofrece un rendimiento sobresaliente para streaming.
Pero lo que realmente la hace destacar son las ofertas disponibles en plataformas como Mercado Libre, donde los precios y facilidades de pago la convierten en una compra irresistible.
¿Por qué elegir la TCL 55Q5K 2025?
Esta Smart TV cuenta con características que la hacen destacar en su segmento:
- Calidad de imagen excepcional: Gracias a su tecnología QLED, VisionHDR10+ y AiPQ™, los colores son vibrantes, los negros profundos y los detalles nítidos, con un brillo máximo de 350 nits.
- Sonido envolvente: Equipada con Dolby Atmos, ofrece una experiencia de audio inmersiva que complementa su calidad visual.
- Experiencia gaming avanzada: Con Auto Game Mode y un panel de 60 Hz (CMI 120 Hz), es ideal para consolas como Xbox Series X y PlayStation 5, ofreciendo fluidez y nitidez en juegos.
- Conectividad inteligente: Incluye control por voz manos libres, compatibilidad con Google Home, Alexa y Apple HomeKit, además de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+.
- Diseño moderno: Su diseño sin bordes maximiza el área de visualización, ideal para cualquier espacio.
Comparativa de ofertas: Mercado Libre vs. Amazon México
Ambas plataformas ofrecen la TCL 55Q5K a precios competitivos, pero Mercado Libre se lleva la delantera con un descuento más agresivo y opciones de pago más flexibles que Amazon México.
A continuación, una tabla comparativa con los detalles clave:
|Plataforma
|Precio Actual
|Precio Original
|Descuento
|Opciones de Pago
|Envío
|Notas Adicionales
|Mercado Libre
|$6,693.00
|$11,999.00
|44%
|Hasta 18 MSI de $371.83 con tarjetas participantes (ej. BBVA, Banamex); opciones sin intereses
|Gratis (1-3 días hábiles)
|Precio rebajado recientemente; stock limitado, ideal para compras rápidas
|Amazon México
|$7,290.00
|$8,299.00
|12%
|Hasta 24 MSI de $303.75 (Banamex) o 15 MSI (BBVA); opción usada desde $6,925.50
|Gratis (próximo sábado disponible)
|Incluye 90 días de Amazon Music gratis; garantía extendida opcional
Mercado Libre arrasa con su precio de $6,693 MXN, ofreciendo un ahorro de $597 MXN adicional frente a Amazon México y un descuento del 44% que la hace accesible como nunca.
Sus 18 MSI permiten pagos cómodos de alrededor de $371.83 mensuales sin intereses, perfectos para distribuir el gasto.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
- Entérate AQUÍ de más ofertas, promociones o MSI de tus productos favoritos