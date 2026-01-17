4T: litigios ante el TFJA se duplican en monto económico en siete años

El monto económico en disputa en los juicios tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se duplicó entre 2018 y 2025, pasando de **639 621 millones de pesos a alrededor de 1.3 billones, de acuerdo con estadísticas oficiales del propio tribunal.

Este incremento se concentra principalmente en casos de carácter fiscal, donde contribuyentes y autoridades disputan impuestos o sanciones, y refleja una tendencia de elevada litigiosidad en asuntos administrativos que involucran recursos públicos y obligaciones tributarias.

El TFJA es el órgano encargado de resolver controversias entre los contribuyentes y autoridades federales, incluidas las relacionadas con determinaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros organismos. El aumento del monto en controversia significa que cada vez más recursos quedan “congelados” mientras se resuelven estos procedimientos, lo que puede afectar la disponibilidad de fondos para el gasto público.

Especialistas señalan que el fuerte incremento del valor económico controvertido en los litigios —que ahora supera el billón de pesos— responde tanto al crecimiento de la economía como a una mayor utilización de la vía judicial para impugnar decisiones fiscales y administrativas, aunque también implica retos operativos para el tribunal en términos de capacidad de resolución y gestión de expedientes.

El incremento de los montos litigados en la jurisdicción administrativa ocurre en un contexto de tensiones presupuestarias y ajustes en el gasto público, donde se han registrado recortes a distintos órganos del Poder Judicial en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación.

La duplicación del monto de juicios ante el TFJA pone en relieve no solo la importancia económica de este tribunal, sino también la creciente relevancia de sus resoluciones en las finanzas públicas y el cumplimiento de obligaciones fiscales de grandes contribuyentes.

