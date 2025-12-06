Sheinbaum busca consolidarse entre tensiones internas y un escenario internacional desafiante

La conmemoración por los siete años de Morena en el poder llega marcada por un llamado de Claudia Sheinbaum a una movilización masiva en el Zócalo capitalino, un acto que pretende mostrar cohesión y respaldo ciudadano en un momento clave para su administración. Con un año cumplido en la presidencia y una aprobación cercana al 70%, la mandataria apuesta por reivindicar el proyecto político que inició en 2018 y que hoy enfrenta un entorno más exigente y polarizado.

El aniversario ocurre en un contexto político cargado de simbolismo, pues la jefa del Ejecutivo enfatiza que el movimiento nació para transformar la vida pública del país, pese a lo que describe como ataques y campañas en su contra. La convocatoria al Zócalo, programada para este 6 de diciembre, se presenta como un ejercicio de fuerza política y como un recordatorio de que, para el oficialismo, la legitimidad se construye también en las calles. Asegura que “gobierno y pueblo somos lo mismo”, una frase que sintetiza la narrativa que ha sostenido desde el inicio de su mandato.

El acto también pretende reforzar la idea de un Morena unido, en medio de un clima donde sectores de la Generación Z han protagonizado protestas por transparencia, rendición de cuentas y seguridad. Tras semanas de movilizaciones juveniles, el oficialismo busca recuperar iniciativa y enviar un mensaje claro de continuidad política. A esta convocatoria se han sumado figuras como la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, así como gobernadores, legisladores y liderazgos del partido.

El balance de siete años de gobiernos morenistas muestra avances que el propio gobierno destaca como emblemáticos, entre ellos el incremento sostenido del salario mínimo, que pasó de 88 pesos en 2018 a 278 pesos en 2025, y una reducción significativa de la pobreza. Con 13.4 millones de personas que dejaron atrás dicha condición entre 2018 y 2024, la administración atribuye este resultado al fortalecimiento de programas sociales y a una política salarial más agresiva que la de sexenios anteriores.

Los indicadores económicos refuerzan ese discurso. La Inversión Extranjera Directa alcanzó cifras históricas este 2025 gracias al nearshoring, con más de 40 mil millones de dólares en los primeros tres trimestres del año, mientras que la recaudación fiscal aumentó por una estrategia más estricta de auditorías a grandes contribuyentes. Para Sheinbaum, esta combinación permite hablar de estabilidad económica y de un entorno favorable para sostener los programas sociales.

Los desafíos, sin embargo, son contundentes. La reducción en homicidios no ha sido suficiente para compensar la gravedad del incremento en desapariciones, un fenómeno que supera las 30 mil víctimas anuales y que ha atraído la atención internacional tras hallazgos como los de Teuchitlán. La ONU ha pedido reforzar las acciones contra la desaparición forzada, lo que coloca a la presidenta ante uno de los temas más sensibles de su administración. Episodios de violencia política, como el asesinato del alcalde de Uruapan, han añadido presión a la exigencia pública de mayor seguridad.

La consolidación del sistema de salud universal sigue siendo otro de los retos de mayor calado. Aunque el gobierno resalta avances del IMSS-Bienestar y la reciente asignación de 25 millones de dólares del Fondo para Pandemias, persisten carencias en infraestructura, medicamentos y personal, particularmente en regiones marginadas. A ello se suman pendientes como la armonización legal en materia de aborto, que todavía no alcanza todo el país, y la urgencia de reducir brechas regionales, así como garantizar seguridad social a millones de trabajadores informales.

La política exterior añade una capa de complejidad adicional. La relación con Estados Unidos, ahora bajo la presidencia de Donald Trump, ha obligado a un manejo más cuidadoso del comercio, la migración y los aranceles. No obstante, episodios recientes, como el encuentro trilateral entre Sheinbaum, Trump y el primer ministro canadiense Mark Carney rumbo al Mundial 2026, ofrecen un matiz de cooperación estratégica y una oportunidad para reforzar la diplomacia regional.

México llega al séptimo aniversario de Morena en el poder con un cuadro dual: una administración con respaldo sólido y logros reconocidos, pero también con un cúmulo de demandas que exigen respuestas más rápidas y profundas. Con cinco años por delante, Sheinbaum enfrenta el reto de demostrar que la continuidad de la Cuarta Transformación no solo es un proyecto político, sino un camino capaz de responder a las urgencias reales del país.

