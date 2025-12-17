Ellos son los 5 famosos más buscados en Google en 2025

Si bien es cierto que la lista de personas más buscadas en Google en 2025 la conforman 10 celebridades, cinco de ellos son deportistas: Sergio Ramos 2), James Rodríguez (4), Gilberto Mora (5), Robert Francis Prevost (6) y Keylor Navas (8). Por lo tanto nos centraremos en darte a conocer ¿por qué los ya famosos se volvieron más famosos en este año que está por concluir?

Kendrick Lamar el famoso más buscado en Google en 2025

El cantante rap Kendrick Lamar este 2025 fue la celebridad más buscada en Google ¿La razón? ¡Es simple! Fue el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LIX.

El espectáculo más esperado del año se realizó en febrero en Nueva Orleans y este 2025 rompió récords de audiencia, superando incluso los números históricos de Michael Jackson.

Las consultas sobre la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX aumentaron un 347% en la primera hora. El show fue aclamado por su carga política y social, utilizando iconografía de la cultura afroamericana y de su natal Compton.

Florinda Meza, la tercera famosa más buscada en Google en 2025

Florinda Meza se volvió la tercera celebridad más buscada en Google en 2025, pero esto no le trajo grandes alegrías.

La famosa actriz que dio vida a “Doña Florinda” en el programa infantil “Vecinadad del Chavo” y quien es la viuda de Roberto Gómez Bolaños permaneció este año en el ojo del huracán debido al lanzamiento de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, en la cual se cuenta la vida ‘real’ del famoso productor de Televisa.

Esta serie de HBO dejó a Florinda Meza como la villana en la vida de Roberto Gómez Bolaños, al grado de que la actriz intentó impedir el lanzamiento de “Chespirito”, pero al no lograrlo y tras el éxito de su lanzamiento, Florinda Meza dio a conocer que sacaría su propio documental para dar a conocer su verdad, este llevará por nombre “Atrévete a Vivir”.