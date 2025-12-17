Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 17 de Diciembre, 2025
Espectáculos

Ellos son los 5 famosos más buscados en Google en 2025

Google ha publicado el esperado informe "El año en búsquedas 2025" y entre las celebridades mexicanas figuran desde Florinda Meza hasta Aldo de Nigris
Carolina Solis
17 diciembre, 2025
FAMOSOS MÁS BUSCADOS EN GOOGLE 2025

Ya ha sido publicado el esperado informe de Google llamado “El año en búsquedas 2025” y con él salen a la luz los temas y personalidades del mundo del espectáculo que fueron más googleadas por los mexicanos en la plataforma de búsqueda más importante del mundo.

Hoy no centraremos en darte a conocer quienes son los cinco famosos más buscados en Google el 2025 y sin duda algunos de ellos volvieron a estar en el foco de la farándula, no por las mejores circunstancias o porque fuera su deseo.

Si bien es cierto que la lista de personas más buscadas en Google en 2025 la conforman 10 celebridades, cinco de ellos son deportistas: Sergio Ramos 2), James Rodríguez (4), Gilberto Mora (5), Robert Francis Prevost (6) y Keylor Navas (8). Por lo tanto nos centraremos en darte a conocer ¿por qué los ya famosos se volvieron más famosos en este año que está por concluir?

Kendrick Lamar el famoso más buscado en Google en 2025

El cantante rap Kendrick Lamar este 2025 fue la celebridad más buscada en Google ¿La razón? ¡Es simple! Fue el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl LIX.

El espectáculo más esperado del año se realizó en febrero en Nueva Orleans y este 2025 rompió récords de audiencia, superando incluso los números históricos de Michael Jackson.

Las consultas sobre la actuación de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX aumentaron un 347% en la primera hora. El show fue aclamado por su carga política y social, utilizando iconografía de la cultura afroamericana y de su natal Compton.

Florinda Meza, la tercera famosa más buscada en Google en 2025

Florinda Meza se volvió la tercera celebridad más buscada en Google en 2025, pero esto no le trajo grandes alegrías.

La famosa actriz que dio vida a “Doña Florinda” en el programa infantil “Vecinadad del Chavo” y quien es la viuda de Roberto Gómez Bolaños permaneció este año en el ojo del huracán debido al lanzamiento de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, en la cual se cuenta la vida ‘real’ del famoso productor de Televisa.

Esta serie de HBO dejó a Florinda Meza como la villana en la vida de Roberto Gómez Bolaños, al grado de que la actriz intentó impedir el lanzamiento de “Chespirito”, pero al no lograrlo y tras el éxito de su lanzamiento, Florinda Meza dio a conocer que sacaría su propio documental para dar a conocer su verdad, este llevará por nombre “Atrévete a Vivir”.

FLORINDA MEZA, CHESPIRITO

Enrique Segoviano, saltó a la fama en Google en 2025

Enrique Segoviano se convirtió en la séptima persona más buscada en Google México en 2025 y al igual que Florinda Meza la razón fue principalmente por el impacto de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, titulada “Chespirito: Sin querer queriendo”.

La curiosidad de los espectadores fue mucha, de una parte había personas que querían conocer más sobre el director técnico y pieza creativa que se volvió fundamental en la carrera de Roberto Gómez Bolaños.

Por otro lado, hubo personas que lo goglearon atraídas por la historia del triángulo amoroso que hubo entre Enrique Segoviano, Florinda Meza y Chespirito.

ENRIQUE SEGOVIANO Y ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS, CHESPIRITO

Mariana Botas, la novena celebridad más buscada en Google en 2025

De acuerdo con los reportes de “El Año en Búsquedas 2025” de Google México, Mariana Botas se posicionó en el noveno lugar de la lista general de personas más buscadas y como una de las cinco figuras nacionales con mayor tendencia.

Las razón principal fue su inesperada participación en el reality show de Televisa: “La Casa de los Famosos México 2025”. Su ingreso generó una gran cantidad de búsquedas debido a la expectativa, auqneu al final su participación fue criticada y comparada en redes sociales con otros famosos de temporadas anteriores.

La popularidad de la actriz Mariana Botas no acabó ahí, ya que a lo largo del 2025 siguió siendo tema de conversación gracias a la popular del programa de YouTube y podcast “Envinadas”, el cual conduce junto a Daniela Luján y Jessica Segura.

MARIA BOTAS, LA CASA DE LOS FAMOSOS

Aldo Tamez de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México 3, se convirtió este 2025 en la décima celebridad más buscada en Google.

El exfutbolista de los Rayados del Monterrey e influencer se coronó como el ganador absoluto de la tercera temporada del reality el 5 de octubre de 2025 y esta es la principal razón de sus búsquedas en Google.

Durante los meses de competencia, fue el participante más viral, ganándose el apodo del “Niño Bien”, “El Niño Lomecán” y convirtiéndose en el “nuevo crush de México“.

El triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3 se dio gracias a que obtuvo más de 19 millones de votos, casi duplicando en votos a Dalilah Polanco, comediante que obtuvo el segundo lugar.

ALDO DE NIGRIS, LA CASA DE LOS FAMOSOS

