Ellos son los 5 famosos más buscados en Google en 2025
Ya ha sido publicado el esperado informe de Google llamado “El año en búsquedas 2025” y con él salen a la luz los temas y personalidades del mundo del espectáculo que fueron más googleadas por los mexicanos en la plataforma de búsqueda más importante del mundo.
Hoy no centraremos en darte a conocer quienes son los cinco famosos más buscados en Google el 2025 y sin duda algunos de ellos volvieron a estar en el foco de la farándula, no por las mejores circunstancias o porque fuera su deseo.
Algo de Nigris, la décima celebridad más buscada en Google
Aldo Tamez de Nigris, el ganador de La Casa de los Famosos México 3, se convirtió este 2025 en la décima celebridad más buscada en Google.
El exfutbolista de los Rayados del Monterrey e influencer se coronó como el ganador absoluto de la tercera temporada del reality el 5 de octubre de 2025 y esta es la principal razón de sus búsquedas en Google.
Durante los meses de competencia, fue el participante más viral, ganándose el apodo del “Niño Bien”, “El Niño Lomecán” y convirtiéndose en el “nuevo crush de México“.
El triunfo de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México 3 se dio gracias a que obtuvo más de 19 millones de votos, casi duplicando en votos a Dalilah Polanco, comediante que obtuvo el segundo lugar.
