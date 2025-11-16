Cinco muertos y 9 detenidos deja balacera entre sicarios en El Guasimal, Culiacán, Sinaloa

Una violenta balacera entre presuntos grupos delincuenciales sacudió la comunidad de El Guasimal, perteneciente a la sindicatura de Imala, en Culiacán, dejando un saldo de cinco civiles fallecidos y nueve personas detenidas.

Los hechos, registrados la tarde del sábado 15 de noviembre, ameritaron un despliegue operativo terrestre y aéreo de gran envergadura por parte del Grupo Interinstitucional, lo que permitió neutralizar a los agresores y asegurar un arsenal de guerra.

En respuesta, acudieron al sitio elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, coordinados con personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como las Fiscalías General de la República (FGR) y la Estatal (FGE). El operativo contó con el apoyo fundamental de un helicóptero para el reconocimiento aéreo.

Durante los reconocimientos iniciales, las corporaciones confirmaron la magnitud de la confrontación al ubicar dos vehículos abandonados con las puertas abiertas, donde se encontraban cuatro civiles sin vida. Tras ampliar la búsqueda en el área, las autoridades localizaron a una persona fallecida más, sumando cinco víctimas mortales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal comunicó que todos los cuerpos encontrados estaban armados con armas largas, presumiéndose que perdieron la vida como resultado directo del intercambio de disparos entre los grupos antagónicos.

La incursión del Grupo Interinstitucional resultó además en la detención de nueve presuntos delincuentes, entre ellos un ciudadano francés. Entre los asegurados se encuentran Gilberto “N”, José Alberto “N”, Thomas “N”, Jesús Manuel “N”, Jesús Esteban “N”, Jesús Alberto “N”, Christian Alexis “N”, José Adolfo “N” y, un detalle de relevancia internacional, Ogelian Fabio “N”, quien fue señalado por las autoridades como ciudadano francés.

Entre el arsenal decomisado destacan una ametralladora Minimi calibre 5.56 x 44 mm y una ametralladora Ordinance calibre 7.62 x 51 mm, además de 21 armas largas adicionales. También, resguardaron 18 chalecos balísticos con placas, un cargador de disco, y una cantidad exorbitante de municiones: 1,150 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm y 2,050 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública informó que los nueve detenidos, junto con la totalidad del armamento, los cargadores, el equipo táctico y los tres vehículos —dos de ellos con blindaje artesanal—, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República.