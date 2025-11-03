Matan con más de 50 balazos a “El Cando”, presunto líder del Cartel de Sinaloa, en Baja California

Un presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa (CDS), identificado como Alejandro Castañeda Hernández, alias “El Cando”, fue asesinado a balazos este fin de semana en un bar clandestino de Tecate, Baja California.

El ataque, perpetrado por un grupo armado, dejó también sin vida a su acompañante, una mujer identificada como Gloria Catalina Flores, quien, se presume, sería su apreja sentimental.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana del 1 de noviembre, en el exterior e interior del bar “Beer Zoo”, ubicado en la colonia Rincón Tecate.

Según corporaciones de seguridad y medios locales, “El Cando” descendía de un automóvil tipo Sedán Chevrolet Malibú modelo 2018, color blanco y con placas 8HDP382 de California, junto a Flores, cuando fueron sorprendidos por al menos tres sicarios armados con rifles de alto poder calibre .223.

Las víctimas intentaron refugiarse dentro del establecimiento, pero los agresores las persiguieron y abrieron fuego indiscriminado contra la fachada del lugar.

En el ataque, “El Cando” recibió más de 50 impactos de bala, mientras que autoridades aseguraron más de 50 casquillos percutidos en la escena.

Una vez sin vida, los sicarios intentaron incinerar el cuerpo de “El Cando” utilizando una mina de gas, aunque el esfuerzo no tuvo éxito completo. Posteriormente, los responsables huyeron en un vehículo Jeep hacia las inmediaciones del río, lo abandonaron y escaparon a pie.

¿Quién era “El Cando” para el Cártel de Sinaloa?

Alejandro Castañeda, de unos 40 años, era considerado un operador prioritario del Cartel de Sinaloa (CDS) en Tecate, con influencia en la zona urbana, el área de Cerro Azul y la ruta hacia Ensenada, incluyendo Vallecitos.

Se le vinculaba con actividades de tráfico de drogas, armas y extracción ilegal de hidrocarburos. En mesas de seguridad, aparecía mencionado junto a otros objetivos como “El Monstruo”, “El 7” y “Chicho”, todos bajo las órdenes de “El Ranchero” y “El Marcial”.

Previamente, había sido amenazado en narcomantas dirigidas a miembros del CDS.

