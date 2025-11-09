Atlético La Paz queda fuera de la Liguilla tras goleada 6-0 ante Atlante

Expulsión temprana y dominio azulgrana

El Atlético La Paz se despidió del torneo con una goleada 6-0 ante Atlante FC en el Estadio Guaycura, durante la jornada 15 de la Liga de Expansión MX. Este resultado marcó su eliminación y dejó en evidencia las fallas constantes que afectaron al equipo durante toda la temporada.

Desde los primeros minutos, el partido se volvió cuesta arriba. La expulsión de Yahir del Águila al minuto 6 cambió por completo el plan de juego. A partir de ese momento, los “Potros de Hierro” tomaron el control y marcaron el ritmo.

Goleada desde el primer tiempo

El marcador se abrió al minuto 24, cuando Armando Escobar anotó el primer gol. Poco después, Maximiliano García Pardo amplió la ventaja con un penal. Antes del descanso, Samuel González y Hardy Meza colocaron el 4-0 parcial.

En la segunda mitad, Rubén Coubert (62’) y Ronaldo González (68’) completaron la goleada. Aunque el técnico Hugo Castillo hizo ajustes, el equipo no logró frenar el dominio visitante ni cambiar el rumbo del partido.

Gracias a esta victoria, Atlante se consolidó como líder general del torneo.

Reconocimiento y autocrítica

Al finalizar el encuentro, el entrenador paceño reconoció el mal cierre del equipo. Además, aceptó que el grupo no logró cumplir con lo planeado.

“Somos los primeros dolidos por esta eliminación. Todo lo que no debía pasar, pasó”, dijo Castillo.

A pesar del resultado, el estratega destacó el apoyo de la afición y el buen desempeño ofensivo en algunos partidos. Sin embargo, también admitió que el equipo necesita reforzarse y mejorar su defensa para competir mejor en la próxima temporada.

“Este proyecto tiene bases sólidas. Vamos a corregir lo que se hizo mal. No podemos tener otro torneo recibiendo tantos goles. Esto va a cambiar”, añadió.

Balance final: dudas y retos

Con este resultado, Atlético La Paz termina en la parte baja de la tabla. El balance fue irregular, con momentos positivos pero también errores que costaron caro.

Para aspirar a la liguilla en futuros torneos, el equipo deberá fortalecer su estructura, mejorar su consistencia y mantener el compromiso con la afición.