Más de 60 muertos en un ataque yihadista contra un pueblo de desplazados en Nigeria

Combatientes yihadistas mataron al menos a 63 personas en Nigeria durante un ataque el viernes por la noche a un pueblo en donde viven personas desplazadas por la guerra, indicó el sábado el gobernador del Estado de Borno.

Babagana Zulum, gobernador del Estado de Borno, indicó que cinco soldados figuraban entre los muertos, cifra confirmada a la AFP por una fuente de seguridad.

“Hasta ahora confirmamos la muerte de 63 personas, civiles y militares”, agregó. El anterior balance era de al menos 55 muertos.

El ataque ocurrió en la localidad de Darul Jamal, en el noreste de Nigeria y fronteriza con Camerún, sede de una base militar.

Aunque la violencia yihadista ha disminuido desde el apogeo de la insurgencia del grupo islamista Boko Haram entre 2013 y 2015, militantes de grupos rivales como los del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) siguen lanzando ataques en áreas rurales del noreste del país.

Una fuente de seguridad dijo a la AFP que entre los muertos hay cinco soldados, pero un comandante de una milicia alineada con el gobierno, Babagana Ibrahim, dijo que eran seis los militares caídos.

Residentes de Darul Jamal dijeron que el ataque comenzó a las 20H30 locales (19H30 GMT), cuando docenas de combatientes llegaron en motocicletas, disparando rifles de asalto y quemando casas.

“Vinieron gritando, disparándoles a todos”, dijo Malam Bukar, quien escapó al campo con su esposa y tres hijos. “Cuando regresamos al amanecer, los cuerpos estaban por todas partes”, agregó.

Un portavoz del ejército nigeriano no respondió a peticiones de información.

Muchas de las víctimas eran familias recientemente reubicadas desde el campamento de desplazados de la Escuela Secundaria del Gobierno en Bama, localidad cercana a Camerún, que las autoridades cerraron a principios de este año.

“El gobierno nos dijo que estaríamos seguros aquí”, dijo Hajja Fati, una madre de cinco que perdió a su hermano en el ataque. “Ahora estamos enterrando a nuestra gente nuevamente”.

Se sabe que el área está bajo el control de un comandante de Boko Haram y una fuente de seguridad dijo a la AFP que él lideró el ataque.

Boko Haram libra desde 2009 una sangrienta insurgencia que busca establecer un califato islámico en el noreste de Nigeria, en una campaña que ha dejado unos 40.000 muertos y más de dos millones de personas desplazadas.

