El 67.3% de los turistas internacionales en México vienen de Estados Unidos

México mantiene un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales, aunque los datos oficiales revelan una dependencia estructural del mercado estadounidense que sigue marcando el pulso del sector. Entre enero y octubre de 2025, el país recibió 38.4 millones de turistas internacionales, un aumento de 2.1 millones respecto al mismo periodo del año anterior, pero casi siete de cada diez provinieron de Estados Unidos.

El desempeño turístico reflejó un incremento de 13.6 por ciento en visitantes extranjeros y un crecimiento de 5.8 por ciento en turistas, cifras que impactaron de manera directa en los flujos económicos, la ocupación hotelera y el transporte aéreo. Sin embargo, solo un tercio de los viajeros internacionales llegó desde países distintos a Estados Unidos, lo que confirma la alta concentración del principal mercado emisor.

El turismo nacional también mostró dinamismo, con 92.6 millones de viajeros durante el periodo analizado, lo que representó un aumento de 3.3 por ciento, equivalente a tres millones adicionales. Este movimiento interno ha funcionado como un amortiguador ante la volatilidad internacional, aunque no sustituye la necesidad de diversificar la procedencia de los visitantes extranjeros.

Dentro del flujo internacional, Estados Unidos concentró 67.3 por ciento del total de turistas que ingresaron al país, mientras otros mercados comenzaron a ganar terreno de forma gradual. Canadá registró un crecimiento de 11.4 por ciento, Italia 14.8 por ciento, China 10.6 por ciento y Corea del Sur 11 por ciento, una tendencia que apunta a una integración más constante de nuevas regiones a la dinámica turística mexicana.

La ocupación hotelera promedio nacional se ubicó en 60.2 por ciento, impulsada por destinos de playa, ciudades y comunidades incorporadas a programas federales. En el ámbito aéreo, Estados Unidos encabezó el envío de pasajeros con más de 11 millones, aunque Canadá, Reino Unido y Argentina mostraron incrementos relevantes en el número de viajeros transportados.

Los picos de actividad se observaron con claridad en destinos clave durante temporadas vacacionales. En Quintana Roo, Cancún alcanzó ocupaciones superiores al 97 por ciento con más de 770 operaciones aéreas en un solo día, mientras Tulum y Cozumel superaron 76 por ciento. Mazatlán reportó 88.5 por ciento y la Ciudad de México alcanzó una ocupación hotelera de 67.5 por ciento, reflejo de su papel como centro urbano y cultural.

En términos de conectividad aérea internacional, México recibió 16.57 millones de turistas extranjeros por esta vía entre enero y octubre, con un ligero incremento frente a 2024. Estados Unidos, Canadá y Reino Unido encabezaron la llegada de pasajeros, consolidando rutas que sostienen gran parte del crecimiento turístico nacional.

Este panorama se desarrolla en un contexto político complejo, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera declaraciones críticas sobre la situación de seguridad en México. Aunque el gobierno mexicano ha rechazado esas afirmaciones, el episodio subraya la vulnerabilidad de un sector que, pese a su fortaleza, depende en gran medida de la percepción y del flujo constante del mercado estadounidense.

