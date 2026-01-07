691 colonias de Tijuana se quedarán sin agua potable el jueves

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) anunció la suspensión temporal del suministro de agua potable en Tijuana y Playas de Rosarito, una medida que impactará a Playas de Rosarito 691 colonia a partir del 8 de enero.

De acuerdo con la dependencia, el corte iniciará a las 00:00 horas y responde al arranque de trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje, una de las infraestructuras clave para el abasto hídrico en la región.

La CESPT explicó que las maniobras se desarrollarán en un tramo ubicado en la colonia Lomas de la Presa, donde se conectará una nueva sección de tubería a la red existente, lo que obliga al cierre total del sistema.

El director general del organismo, Jesús García Castro, señaló en tercera persona que las labores técnicas se extenderán por 54 horas continuas, a las que se sumarán cerca de 36 horas destinadas al proceso de recuperación y estabilización del servicio.

Durante ese periodo, el suministro permanecerá suspendido de manera generalizada en las zonas que dependen directamente del Acueducto Florido-Aguaje, afectando tanto a hogares como a comercios.

La autoridad indicó que la reapertura del sistema está programada para el sábado 10 de enero, momento en el que comenzará el restablecimiento gradual del servicio en distintos sectores de Tijuana y Playas de Rosarito.

Este acueducto transporta alrededor de 2 mil 600 litros de agua por segundo, volumen con el que se cubre una parte significativa de la demanda regional, por lo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana subrayó la magnitud de la obra.

Ante la suspensión, la CESPT exhortó a la población de las Playas de Rosarito y Tijuana, en las 691 colonias en este enlace publicadas a tomar previsiones, almacenar agua con anticipación y priorizar su uso para actividades esenciales.

