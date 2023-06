En el año solo 8 personas han muerto por calor, asegura AMLO; llama sensacionalistas a los medios

En respuesta a la declaración del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que declaró el sistema eléctrico en “estado operativo de alerta”, debido a la fuerte demanda por la oleada de calor en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no hay ningún problema”.

“Nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo porque imagínense que hay apagones, si todavía no hay nada y ya están con este alarmismo, además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, yo les digo no hay problema”, dijo este miércoles desde la mañanera.