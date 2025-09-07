Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

¿Por qué está marcado el 8 de septiembre en el calendario de la SEP? Aquí la razón

La SEP realizará la Jornada Nacional de Concientización sobre el abuso sexual y el maltrato infantil el 8 de septiembre en todo el país
Andrea Villarreal
7 septiembre, 2025
Escuela

Foto: Archivo

El 8 de septiembre de 2025 está marcado en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la “Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil”, dirigida a estudiantes, docentes y familias de todo el país.

La medida responde a una sentencia judicial derivada de los casos de violencia sexual ocurridos en 2018 en un jardín de niños de la Ciudad de México, lo que obligó a la SEP a implementar acciones de reparación, prevención y sensibilización.

¿En qué consiste la jornada del 8 de septiembre?

De acuerdo con la SEP, se llevarán a cabo actividades pedagógicas, informativas y culturales en los planteles de educación básica. Entre ellas:

  • Reuniones con madres, padres y cuidadores sobre cómo identificar señales de violencia.

  • Murales colectivos y buzones de expresión para que niñas y niños compartan sus preocupaciones.

  • Lectura de cuentos, historietas y narraciones con mensajes de cuidado y respeto.

  • Obras de teatro, videos educativos y presentaciones artísticas con enfoque en derechos de la infancia.

  • Mapas escolares de ayuda, para que estudiantes sepan a quién acudir en caso de violencia.

El propósito es que toda la comunidad educativa reflexione sobre los riesgos, aprenda a reconocer señales de alerta y conozca las rutas de denuncia y acompañamiento.

Abuso y maltrato: un problema que preocupa a la niñez

La SEP señala que en México muchos casos de abuso sexual y maltrato infantil pasan desapercibidos: el primero porque aún es un tema tabú, y el segundo porque a veces se normaliza como parte de la crianza.

Datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 del INE muestran que:

  • El 16.34% de niñas y niños de 10 a 13 años considera que el abuso sexual es uno de los problemas que más les afecta.

  • Entre adolescentes de 14 a 17 años, la cifra sube a 37.74%.

  • El tema preocupa más a las mujeres: 48.28% frente a 29.96% de los hombres.

Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estima que 4 de cada 10 delitos sexuales en México son cometidos contra menores de edad.

Materiales y lema oficial de la campaña

Para esta jornada, la SEP elaboró materiales con mensajes accesibles y visuales, entre ellos:

  • “Cuidar también es escuchar”

  • “Mi voz tiene poder”

  • “La batería de la seguridad”

El lema de este año será: “Te veo, te creo, te cuido”, con el objetivo de fortalecer la confianza de niñas, niños y adolescentes en sus entornos escolares y familiares.

