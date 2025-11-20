Aclaran presunta deuda de casi 9 mdp entre Ayuntamiento y SAPA; revisarán también morosidad ciudadana

La aclaración de la alcaldesa

Durante conferencia de prensa, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga, aclaró que el supuesto adeudo de casi 9 millones de pesos entre el Ayuntamiento y el Sistema Operador de Agua Potable (SAPA) no corresponde únicamente al uso de servicios municipales.

Explicó que se trata de un proceso de compensación derivado de préstamos y apoyos financieros otorgados en años anteriores.

“No es simplemente que el Ayuntamiento deba; también ha financiado al SAPA y se están ajustando cuentas”, destacó Quiroga.

Revisión administrativa en curso

El Gobierno Municipal ha cubierto distintos gastos operativos que el organismo de agua no pudo solventar en su momento. Por ello, ahora se realiza una revisión administrativa que incluye:

Verificación de consumos institucionales.

Pagos pendientes por servicios municipales.

Ajustes de cuentas entre ambas instituciones.

Morosidad ciudadana también será revisada

La alcaldesa señaló que la revisión no se limita al Ayuntamiento. Además, contempla a la ciudadanía, ya que existen casos relevantes de morosidad que afectan directamente las finanzas del sistema operador.

Según Quiroga, la prioridad es lograr un balance justo que fortalezca la operación y evite afectaciones a los usuarios.

“Estamos revisando todo: lo que se ha pagado, lo que se ha prestado y lo que tienen que pagar particulares y oficinas públicas”, afirmó.

Próximos pasos

La administración municipal adelantó que, una vez concluido el análisis técnico, se podrían aplicar nuevos esquemas de ordenamiento para mejorar el cobro y la distribución de recursos hídricos en la capital.

En consecuencia, se busca garantizar claridad financiera y reforzar la transparencia en la relación entre el Ayuntamiento y el SAPA.