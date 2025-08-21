Policía Cibernética frena 95 intentos de extorsión y secuestro virtual en BCS

En medio del aumento de delitos digitales en el país, la Policía Estatal Cibernética de Baja California Sur reportó que, en lo que va del año, logró evitar la consumación de 95 casos de extorsión y secuestro virtual, lo que impidió que las víctimas transfirieran más de cuatro millones de pesos a delincuentes.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el éxito de estas acciones radica en la atención inmediata a reportes ciudadanos, la verificación de páginas falsas en Internet y la asesoría directa a personas que habían sido contactadas por presuntos extorsionadores.

La titular de la Unidad de Análisis e Investigación de la Policía Estatal Preventiva, Hayde Amador, explicó que gran parte de los casos tienen su origen fuera del estado, e incluso desde centros penitenciarios en otras entidades del país. Las modalidades más comunes incluyen supuestos envíos de paquetería, falsas ofertas laborales en línea, suplantación de identidad, amenazas de daño físico, ventas fraudulentas de vehículos, premios inexistentes y sorteos falsos.

Aunque los resultados son positivos, especialistas advierten que la magnitud de los intentos de fraude revela un vacío en la prevención digital y en la educación ciudadana en materia de ciberseguridad. Si bien la intervención policial evita que los casos se concreten, el número de intentos muestra que la delincuencia sigue adaptándose con rapidez al entorno digital.

La Policía Cibernética recomendó a la población no compartir datos personales o bancarios, desconfiar de mensajes que soliciten depósitos a cuentas desconocidas y, en caso de llamadas relacionadas con secuestros virtuales, intentar contactar de inmediato a los familiares presuntamente afectados antes de tomar cualquier decisión.

Para denuncias o asesoría, la corporación recordó los números de atención: 089 para denuncia anónima, 911 para emergencias y el 612 175 04 00 extensiones 1053 y 1027 de la Policía Estatal Cibernética.

