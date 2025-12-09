Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 9 de Diciembre, 2025
Espectáculos

A 13 años de su muerte, Jenni Rivera lanza nuevo disco y fans le siguen pidiendo conciertos

Jenni Rivera, la reina de la banda, sigue presente en los corazones de sus fans, quienes con gran cariño la recuerdan a 13 años de su muerte
Carolina Solis
9 diciembre, 2025
Jenni Rivera

Este martes se cumplieron 13 años de la fatídica muerte de la cantante Jenni Rivera y sus fans se hicieron presentes en sus redes sociales para recordarla y dejarle emotivos mensajes en sus cuentas, esas que aún siguen activas.

Desde la noche del lunes en la cuenta de Facebook de Jenni Rivera se publicaron imágenes del último concierto que ofreció en la ciudad de Monterrey a escasas horas de su trágica muerte en un accidente aéreo.

La publicación en pocas horas sumó más de 109 mil reacciones de Me gusta, Me entristece y Me encanta. Además, también logró acumular más de mil cien comentarios, entre los que se puede leer frases muy gustadas, ya que la mayoría se concentran en solicitar su regreso a los escenarios con nuevas fechas de conciertos. Entre los comentarios destacan los siguientes:

“Ya revive , no te vamos a juzgar ya arma un concierto”, “Anuncia tu nueva fecha de concierto, tu regreso! Yo sé que estás viva, preparando chiles en YouTube”, “Si estuviera viva nadie la juzgaría al contrario, sería la Reyna otra vez”.

¿Cómo murió Jenni Rivera?

Cabe recordar que Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre del 2012 al desplomarse el avión en el que viajaba con parte de su equipo de trabajo, esto luego de haber ofrecido un magno concierto en la Arena Monterrey, en la capital de Nuevo León.

El vestuario, calzado y los restos mortales de Jenni Rivera fueron localizados en las faldas del cerro Ejido El Tejocote, en el municipio de Iturbide, aun dentro del estado de Nuevo León. Lugar al cual en 2024 llego su familia para instalar una pequeña capilla en su memoria.

En su momento se dio a conocer que el avión en el que viajaba Jenni Rivera casi cayó en picada (en un ángulo de 45 grados), desde una altura de más de 8 mil 534 metros) y se desplomó a una velocidad que podría haber superado los mil kilómetros, por hora.

“Prácticamente el avión se desplomó en picada, el impacto debió de haber sido terrible”, dijo quien era el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz.

“La Gran Señora”: Nuevo disco de Jenni Rivera

Este 2025, la conmemoración del décimo tercer aniversario luctuoso de Jenni Rivera se centró en el lanzamiento de un nuevo disco titulado “La Gran Señora”, el cual fue lanzado el pasado 4 de diciembre en Estados Unidos por miembros de su familia.

Puede ser una imagen de texto

En el nuevo disco, que puede ser adquirido en vinilo y en disco físico, se incluyó un mensaje de agradecimiento en nombre de Jenni Rivera:

“Mi público, gracias por su preferencia. Gracias por cada disco que han comprado mío, por invertir en cada boleto a cada presentación, por cada voto cuando yo lo necesito. Gracias por estar conmigo siempre. Ustedes “acompletan” mi existir“.

