“A la alcantarilla No”, campaña en Los Cabos para evitar lanzar objetos sólidos al drenaje

Los Cabos, B.C.S., 15 de noviembre 2023.- Durante este segundo año de Gobierno que preside el alcalde Oscar Leggs Castro, el equipo de Agua Potable de Los Cabos, ha trabajado en las sustituciones de los subcolectores principales de 12, 15, y 24 pulgadas, debido a la caducidad de su vida útil, con un monto de inversión de $24 millones 267 mil 118.94 pesos, lo que permitirá al Organismo Operador garantizar un mejor servicio de alcantarillado en el municipio de Los Cabos.

En ese sentido, y como parte de las acciones que realiza el equipo del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos a cargo del ingeniero Ismael Rodríguez Piña, además del mantenimiento a los pozos de visita, atienden los reportes de derrames de aguas negras, con el compromiso de evitar focos de infección y malos olores en el municipio.

Asimismo, se procede al levantamiento y la sustitución de la tapas de los pozos de visita, a fin de mantenerlos protegidos de materiales externos que puedan provocar taponamientos en la red de alcantarillado sanitario.

A la par de estas acciones diarias que realiza el equipo de Agua Potable de Los Cabos, implementaron la campaña “A la Alcantarilla No”, que consiste en: no introducir materiales al inodoro como toallas húmedas, toallas femeninas, cotonetes, medicamentos, pañales, y preservativos; no tirar basura en las calles, debido a que es una de las principales causas de obstrucción del sistema de alcantarillado pluvial; no destapar los registros del drenaje sanitario para evitar rebosamientos y malos olores, y en el caso de los comercios, a mantener en óptimas condiciones sus trampas de grasa.

Para realizar algún reporte de fugas de red de agua potable o alcantarillado, el Organismo Operador pone a disposición de la ciudadanía los siguientes números de WhatsApp: Cabo San Lucas, (624)108-1619 y San José del Cabo (624)355-4803.

AT